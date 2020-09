Man aangehouden voor steekpartijen in Birmingham

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een man van 27 aangehouden in verband met een reeks steekpartijen in Birmingham, een dag eerder. Hij wordt verdacht van de moord op een man en poging tot moord op zeven anderen, melden de autoriteiten. Over een mogelijk motief voor de steekpartijen heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

Afgelopen weekend werd in Birmingham een 23-jarige man doodgestoken. Een man van 19 en een vrouw van 32 raakten zwaargewond en liggen in kritische toestand in het ziekenhuis. Vijf anderen (23 tot 33 jaar oud) raakten minder ernstig gewond. De politie gaat er nog altijd vanuit dat de slachtoffers willekeurig zijn uitgekozen. Het onderzoek loopt nog en de verdachte wordt verhoord.

In de jacht op de dader verspreidde de politie camerabeelden van een man van wie vermoed wordt dat hij achter de aanvallen zat. Er zijn veel tips binnengekomen, maar of die de opsporingsdiensten uiteindelijk naar de verdachte hebben geleid is nog onduidelijk. Evenmin is bekend of de 27-jarige verdachte de man is die te zien was op de videobeelden. Hij werd opgepakt in een wijk in het zuidwesten van Birmingham, een paar kilometer van de vier plekken waar mensen werden neergestoken.

„Politiemensen hebben van gisteren tot vanochtend vroeg doorgewerkt om de man op te sporen die we verantwoordelijk houden voor deze vreselijke misdaden”, zegt politiechef Steve Graham in een verklaring. „Dit is natuurlijk een cruciale ontwikkeling maar het onderzoek gaat verder. We moeten nog altijd getuigen spreken die hebben gezien wat er is gebeurd maar nog niet met ons hebben gepraat, of met mensen die videobeelden of foto’s van het voorval of de aanvaller hebben gemaakt.” Voor de tips werd een speciale website opgetuigd.