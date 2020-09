Lucratief investeren in een liedjesfonds

Vergeet goud. Weinig dingen zijn zo waardevast als muziek. Of de economie nou naar de knoppen gaat, je ontslagen wordt, je bedrijf failliet gaat: naar muziek blijf je luisteren. Júíst in dat soort periodes. Andersom geldt het ook. Bij de mooiste dag in je leven, je bruiloft, de geboorte van je kind: daar horen liedjes bij.

Dat is, om kort te gaan, de overtuiging van Canadees Merck Mercuriadis. Na een wild leven in de muziekindustrie – als manager van onder andere Elton John en Guns N’ Roses – richtte hij in 2018 het Hipgnosis Songs Fund op, met een notering aan beurs van Londen. Het werkt net als een vastgoedfonds. Beleggers leggen geld in, de beheerders van het fonds investeren. Bij dit vehikel doen ze dit alleen niet in kantoorpanden, maar in rechten van liedjes. Een deel van de inkomsten die deze nummers genereren – uit streaming, voor gebruik in films, als ze live gespeeld worden – verdeelt het fonds over beleggers.

En dat gaat behoorlijk goed. Sinds de start van Hipgnosis haalde het met aandelenemissies bijna 1 miljard euro op. Van dat geld kocht het fonds de ene na de andere liedjescatalogus van bekende artiesten. Het beheert inmiddels de rechten van dertienduizend nummers, waaronder het volledige oeuvre van Blondie, Livin’ On A Prayer van Jon Bon Jovi en Single Ladies van Beyoncé.

De interesse van beleggers in Hipgnosis illustreert de wederopstanding van de muziekindustrie, die na moeilijke jaren langzaam weer in de richting gaat van de enorme omzetten uit de jaren negentig. Dat is volledig toe te schrijven aan de populariteit van streaming. De concurrentie voor Hipgnosis is fiks. Het fonds strijdt met ’s werelds grootste platenlabels – Warner, Universal en Sony – om de rechten van nummers.

Wat dat betreft staat Hipgnosis er goed voor, zegt Mark Mulligan, die met zijn Britse onderzoeksbureau MIDiA de muziekindustrie volgt. „Hipgnosis richt zich op een nichemarkt. Zij kopen de rechten rechtstreeks van liedjesschrijvers. Daarin hebben ze nauwelijks concurrentie.”

Platenlabels kopen rechten op nummers doorgaans van muziekuitgevers. Rechtstreeks van liedjesschrijvers kopen is een stuk lastiger, zegt Mulligan. Dat zijn, in tegenstelling tot uitgevers, geen makkelijk bereikbare, commerciële instanties die gewend zijn aan het verkopen van auteursrechten. Je moet ze vooral persoonlijk kennen. Hipgnosis-oprichter Mercuriadis, met zijn jarenlange ervaring in de muziekindustrie, maakt daarbij handig gebruik van zijn netwerk.

Zo sloot het fonds een slimme overeenkomst met Johnny McDaid, de keyboardspeler van de Schotse band Snow Patrol. Die schreef mee aan Shape of You van Ed Sheeran. Dat is het meest gestreamde nummer ooit. Voor een onbekend bedrag kocht Hipgnosis al McDaids rechten. Het fonds krijgt nu een deel van de flinke inkomsten uit het nummer.

Wat hebben liedjesschrijvers aan samenwerken met het fonds? „Simpel”, zegt Mulligan. „Geld.” Je staat je rechten af en krijgt direct een smak ponden op je bankrekening. Voor veel componisten aan het einde van hun carrière is dat een uitkomst. Maar ook beginnende artiesten kan het helpen. „Met de corona-uitbraak is toeren nagenoeg onmogelijk. Iedere manier voor muzikanten om op dit moment geld te verdienen, is welkom.”

De grootste verdienste van Hipgnosis vindt Mulligan dat het de waarde van muziek als belegging heeft bewezen. Vanaf januari steeg het aandeel met 10 procent, ondanks de flinke coronadip op de Britse beurs. Economisch ontij of niet, liedjes als Black Skinhead van Kanye West blijven overeind staan. „The Church of England is een van de grootste investeerders in Hipgnosis. Als je zelfs die kan overtuigen van de waarde van muziek, ben je goed bezig.”

Guus Ritzen

