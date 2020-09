‘Lekker eten is een grote kostenpost’

in

‘Al op de middelbare school zei een van mijn leraren: ‘Jij zou een perfecte docent zijn’. Ik zag dat ook wel zitten, maar ging toch eerst voor een andere droom. Ik volgde een theateropleiding en speelde in musicals. Na een tijdje begonnen de audities me tegen te staan. Wilde ik dit de rest van mijn leven doen? Elke keer mezelf moeten bewijzen en me altijd maar afvragen of ik goed genoeg ben om een rol te krijgen? Die onzekerheid brak me op.

„Ik besloot leraar te worden. Even heb ik getwijfeld om geschiedenisdocent te worden, maar het is lastiger om met die studie een baan te vinden. Ik koos voor leraar Frans en kwam in 2016 via een stage bij mijn huidige werkgever terecht, een christelijke middelbare school in Ermelo.

„Het sociale aspect van het beroep is belangrijk voor mij. Ik probeer altijd het gezag te houden, maar vind het ook belangrijk los te zijn. Aan het begin van de les neem ik even de tijd voor persoonlijke aandacht: heeft iemand nog iets meegemaakt? Wat gaat iedereen dit weekend doen?

„Het viel me dan ook zwaar toen de lessen door de coronamaatregelen tijdelijk niet meer op school plaatsvonden. Ik miste de interactie, grappen met leerlingen. Ik vind dat ik niet mag zeuren, want sommige mensen zitten nog steeds thuis. Maar pittig was het wel. Ik ben heel blij dat we sinds 1 juni weer in de klas les mogen geven. Hopelijk blijft dat zo.”

uit

‘Ik zeg weleens gekscherend dat ik werk om te reizen. Ik probeer elke vakantie of lang weekend even weg te gaan. Het voordeel van het docentschap is dat ik veel vakantie heb. Het nadeel is dat die altijd in het hoogseizoen vallen, ik betaal dus altijd de hoofdprijs.

„Tot vorig jaar woonde ik samen en had een koophuis. Nu woon ik op mezelf in een huurwoning en zijn mijn woonlasten flink gestegen. Ik kan het betalen, maar hou wel wat minder geld over. Het reizen moet ik dus wat terugschroeven. Deze zomer was natuurlijk helemaal anders vanwege corona. Ik ben naar familie in Frankrijk geweest en heb gezeild in Nederland.

„Ook lekker eten is een grote kostenpost. Ik moet per maand kijken of ik wel uit eten kan en ook nog genoeg overhoud om te sparen. Maar als ik het eigenlijk niet kan missen, en mijn vrienden wel gaan, ga ik vaak toch maar mee. Over het algemeen lukt het me wel om aan het eind van de maand een beetje geld opzij te zetten.

„Naast mijn werk doe ik een masterstudie Frans, om ook les aan bovenbouwklassen te mogen geven. De overheid vergoedde dat de eerste drie jaar, vanaf dit jaar betaalt mijn werkgever. Ik hoef alleen nog mijn scriptie te schrijven. Daarom werk ik vanaf het nieuwe schooljaar vier dagen, in plaats van drie. Het is fijn dat ik daardoor financieel wat meer ruimte heb, en ik vind mijn werk gelukkig ook erg leuk.”

Netto-inkomen: 1.700 euro (vanaf september 1.950 euro) Vaste lasten: Woonlasten (huur, g/w/l: 800 euro), verzekeringen (zorgverzekering en overlijdensrisicoverzekering: 129,95 euro), internet en tv (55 euro), boodschappen (200 euro), abonnementen (78 euro), 1 kat (20 euro), afbetaling studieschuld (122 euro), manicure (45 euro), zangles (10 euro), lenzenpakket (17,50 euro) Sparen: 100 euro, of wat er overblijft. Laatste grote aankoop: Vliegticket naar Texas (620 euro, teruggestort toen de reis niet doorging)

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven