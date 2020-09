Kamer wil meer verplichtingen in ‘Airbnbwet’

De Tweede Kamer vindt de Wet toeristische verhuur van woonruimte, beter bekend als de ‘Airbnbwet’, niet ver genoeg gaan. Airbnb en andere platforms als Booking.com en Expedia worden te veel ontzien in de wet, vindt de Kamer.

De Kamer debatteerde maandag over de wet die gemeenten meer mogelijkheden moet geven om overlast aan te pakken. Experts zeiden eind vorig jaar al tegen NRC dat wet niet gaat werken zonder extra verplichtingen voor de platforms. Op Airbnb zijn de adressen van de advertenties niet openbaar.

In de wet wordt een zogenaamde registratieplicht geregeld, waarbij verhuurders hun huis moeten registreren bij de gemeente. Het nummer dat daarbij hoort, moet worden vermeld op de advertentie. Maar de platforms worden niet verplicht om advertenties zonder nummer te weigeren. Dat is uit de wet gehaald nadat Airbnb zelf mocht meepraten over de wet, bleek eerder uit onderzoek van NRC.

Kamerlid Sandra Beckerman (SP) vindt het „onbegrijpelijk” dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) de platforms ongemoeid laat. „Komt dat doordat Airbnb aan heeft gezeten bij het maken van de wet?” Beckerman wil dat de platforms een boete krijgen als zij toch advertenties zonder registratienummer toelaten. Ook andere Kamerleden vindt dat de wet te veel afhankelijk is van het vertrouwen in verhuurders. „Denkt de minister dat malafide verhuurders vrijwillig zich bij de gemeente zal melden?”, vroeg Alexander Kops (PVV) zich af. Ook Daniel Koerhuis (VVD) wil dat de platforms verplicht worden een registratienummer op een advertentie te tonen en diende daarmee met Paul Smeulders (GroenLinks) een voorstel over in.

Europese richtlijnen

Minister Ollongren zegt dat zij ook wil dat platforms meer verplichtingen krijgen, maar wijst op Europese richtlijnen die dat onmogelijk maken. Verschillende Kamerleden stellen dat dit juridisch wel mogelijk is en wezen op wetgeving in andere EU-landen waar platforms wel boetes krijgen. Dat gebeurt onder meer in Parijs en Lissabon.

Volgens Ollongren zijn zulke boetes voor de rechtbank gesneuveld. De minister rekent erop dat de platforms vrijwillig meewerken zolang dit niet wettelijk is vastgelegd. Ollongren is wel een voorstander van hogere boetes voor malafide verhuurders en een verhuurdersverbod voor verhuurders die te vaak in de fout zijn gegaan.