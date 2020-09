Kabinet presenteert investeringsfonds met 20 miljard euro

Het kabinet gaat met een omvangrijk investeringfonds proberen de economische groei in Nederland te stimuleren. Via het maandag gepresenteerde Nationaal Groeifonds trekt het daar de komende vijf jaar 20 miljard euro voor uit. Het investeringsfonds, eerder bekend als het ‘Wopke-Wiebesfonds’, is bedoeld voor projecten in de kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Met het fonds wil het kabinet de welvaart de komende decennia op peil te houden. „Dat is nodig om in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en daarnaast geld over te houden voor de huishoudportemonnee”, aldus het kabinet. Via het fonds wil het kabinet tijdens de huidige crisis kunnen investeren in plaats van bezuinigen, zoals het deed tijdens de financiële crisis. De coronacrisis maakt volgens het kabinet „nog eens extra duidelijk dat welvaart en economische groei niet vanzelfsprekend zijn.”

Een onafhankelijke commissie moet binnenkomende projectvoorstellen beoordelen. De Tweede Kamer moet vervolgens instemmen met de verdeling van het geld over de drie verschillende terreinen. Projecten moeten minimaal 30 miljoen euro aanvragen uit het fonds. Er geldt geen maximum.

