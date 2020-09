‘Japanse walvis’ Softbank blijkt drijvende kracht achter stijgende techaandelen

De Japanse techinvesteerder Softbank blijkt de drijvende kracht achter de recente groeispurt van Amerikaanse techbedrijven als Apple, Amazon, Facebook en Tesla.

Softbank kocht volgens zakenkranten The Financial Times en The Wall Street Journal in het voorjaar voor 4 miljard dollar (3,4 miljard euro) aan call-opties, gekoppeld aan 30 tot 50 miljard dollar aan aandelen. Zo’n optie geeft de belegger het recht om na verloop van tijd aandelen tegen een vaste prijs te kopen. Is de koers gedaald wanneer de optie afloopt, dan is de investeerder z’n inleg kwijt.

De actie van Softbank duwde de techaandelen de afgelopen weken naar boven, in een ongekend tempo. De koers van Apple verdubbelde sinds maart, Tesla verdrievoudigde en Amazon groeide in een maand sneller dan in het hele jaar ervoor. Het bezorgde Softbank de bijnaam ‘Nasdaq-walvis’: een dier dat groot genoeg is om de hele waterspiegel te laten stijgen.

Dat de verkoopvolumes en techkoersen alle records verbraken is niet alleen Softbank aan te rekenen. De recente aandelensplitsing van Apple en Tesla – bedoeld om de belegging ogenschijnlijk betaalbaarder te maken – trekt meer particuliere beleggers. Die zijn nu sowieso actiever omdat Amerikanen in coronatijd tijd hebben om te spelen op de beurs, via laagdrempelige beleggings-apps als Robinhood. De lage spaarrente maakt speculeren er alleen maar aantrekkelijker op.

Investeren met intuïtie

Vorige week verloren de techbedrijven plots in korte tijd 10 procent van hun waarde, nadat een groot deel van de opties afliep. Het geeft aan hoe risicovol de strategie van Softbank is. Het bedrijf profileert zich graag als een visionaire belegger met een langetermijnstrategie, maar staat ondertussen vooral bekend om het nemen van grote investeringsrisico’s. Topman Masayoshi Son, die het fonds in 1981 heeft opgericht, heeft bij Softbank een go big or go home-cultuur gecreëerd waarin bestuurders ertoe worden aangezet om zo groot mogelijk te denken en zo veel mogelijk geld uit te geven.

De laatste jaren investeerde Softbank vooral in ‘de nieuwe economie’: start-ups die in een poging de wereld te veroveren miljoenen verbranden. Son, die zijn investeringen veelal kiest op basis van intuïtie, schoot in 2000 in de roos toen hij 20 miljoen dollar stak in webwinkel Alibaba, nadat hij constateerde dat topman Jack Ma „hele sterke ogen” had.

Nieuwe Jack Ma

Daarna is Son altijd op zoek geweest naar een nieuwe Jack Ma, zonder succes. In 2017 flopte Softbanks ‘Vision Fund’ – met 100 miljard dollar het grootste techfonds aller tijden. Flexplek-start-up WeWork, ooit tientallen miljarden waard, ging vlak voor een geplande beursgang ten onder aan slecht management van topman Adam Neumann, waarin Son een nieuwe Jack Ma dacht te zien. Het kostte Softbank miljarden en Son moest tegenover zijn aandeelhouders door het stof.

Softbank beloofde beterschap. Minder risico’s en meer focus op winstgevende bedrijven. Son, sowieso fan van beeldspraak, sprak in augustus tijdens de kwartaalcijferpresentatie over samoerai die voor bescherming moesten zorgen. Hij bedoelde: door veel contant geld aan te houden, zou het bedrijf zich kunnen behoeden voor nieuwe verliezen.

Softbank verkocht de afgelopen maanden voor 40 miljard dollar aan bezittingen en stak een deel daarvan in techaandelen. De call-opties werden in dezelfde periode aangekocht, op het moment dat de beurs door de coronacrisis op een dieptepunt stond.

Beleggers reageerden de afgelopen dagen ongerust. Softbank verloor maandag meer dan 8 procent van zijn waarde op de beurs in Tokio.