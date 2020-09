Honderden Rohingya-vluchtelingen aangekomen op Indonesisch strand

Met een houten boot zijn maandag bijna driehonderd Rohingya-vluchtelingen aangekomen op het strand in de Indonesische provincie Atjeh. Dat meldt persbureau Reuters. De 181 vrouwen, 102 mannen en 14 kinderen zouden zes maanden lang hebben rondgedobberd op zee. De gevluchte Rohingya, een in Myanmar vervolgde etnische minderheid, zijn volgens het Rode Kruis vertrokken vanuit Zuid-Bangladesh.

De groep is door de politie en vrijwilligers van het Rode Kruis opgevangen, en met het oog op het coronavirus geïsoleerd. Een dertienjarige zieke jongen is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Chris Lewa, van mensenrechtenorganisatie The Arakan Project, heeft de groep eerder geprobeerd aan te leggen in Maleisië en Thailand. Daar lieten de autoriteiten dat niet toe. Een deel van de vluchtelingen zou in juni al zijn aangekomen in Indonesië en Maleisië via aparte bootjes.

Mensensmokkelaars

Het is niet de eerste keer dat een grote groep Rohingya-vluchtelingen de kust van Oost-Aziatische landen bereikt. In juni haalden Indonesische vissers bijna honderd uitgehongerde Rohingya-moslims aan land. Ze zouden vier maanden op zee hebben doorgebracht. Volgens Lewa gijzelen mensensmokkelaars geregeld vluchtelingen op zee, terwijl ze geld eisen van hun familieleden.

De Rohingya vormen een islamitische minderheid die wordt onderdrukt in het overwegend boeddhistische Myanmar. Naar schatting werden in 2017 negenduizend Rohingya om het leven gebracht door Myanmarese militairen. Bij het Internationaal Gerechtshof loopt sinds eind vorig jaar een rechtszaak tegen Myanmar, waarin wordt onderzocht of het land zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van genocide op de Rohingya.