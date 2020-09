HEMA wint kort geding over schuldverlaging van schuldeisers

Winkelketen HEMA heeft maandag in de rechtbank van Amsterdam een kort geding gewonnen van twee van zijn schuldeisers over schuldverlaging. In juni kwam de keten met een herstructureringsplan om de schulden omlaag te brengen.

De keten maakte met de belangrijkste schuldeisers afspraken over het verlagen van die schuldenlast. De overeenkomst houdt in dat een groep obligatiehouders zijn vordering ter waarde van 600 miljoen euro vermindert tot 300 miljoen euro, in ruil voor aandelen. Daarmee zou de schuld van HEMA afnemen van 830 miljoen euro naar 422 miljoen euro en zouden de renteverplichtingen ook dalen. De herstructurering werd goedgekeurd door 98 procent van de schuldeisers.

Maar twee schuldeisers, eveneens obligatiehouders, gingen daarmee niet akkoord. Zij probeerden via een kort geding dit proces te dwarsbomen. De rechtbank stelde de winkelketen in het gelijk. Volgens de rechter is het begrijpelijk dat HEMA met een herstructureringsplan kwam waarbij leningen werden omgezet in aandelen, om zo een faillissement te voorkomen. „Het sluiten van het akkoord was een belangrijke stap voor HEMA en de uitvoering hiervan kan nu ongehinderd doorgaan”, zegt HEMA-topman Tjeerd Jegen.

HEMA was door de schuldenlast jaarlijks meer dan de helft van de brutowinst kwijt aan rente. Dat kwam neer op zo’n 50 miljoen euro.