Tot wel 90 procent minder check-ins in ov tijdens coronacrisis

Het aantal check-ins in het openbaar vervoer is tijdens de coronacrisis per dag tot 90 procent afgenomen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en ov-bedrijf Translink.

Het CBS analyseerde vervoersdata op dinsdagen dit jaar en vergeleek deze met dinsdagen in 2019. Op 10 maart, de laatste dinsdag voor de lockdown, werden ruim 4,7 miljoen check-ins geregistreerd in het hele ov. Dat was vergelijkbaar met een gemiddelde dinsdag in 2019. Afgelopen 12 maart, een donderdag, werd de lockdown ingevoerd, en mochten mensen alleen met het ov reizen als dat noodzakelijk was. De daaropvolgende dinsdag, 17 maart, waren er nog maar iets meer dan 1 miljoen check-ins. Dat was 79 procent minder dan op een gemiddelde dinsdag in 2019.

Toen scholen en horeca vervolgens hun deuren moesten sluiten, daalde het aantal check-ins nog verder, naar 560.000 duizend (31 maart). Op Bevrijdingsdag (5 mei) werden zelfs 90 procent minder check-ins geregistreerd dan het jaar ervoor, namelijk 460.000.

Op 7 juli, de eerste dinsdag waarop weer volledig met het ov gereisd mocht worden, was het aantal check-ins ongeveer de helft van een vergelijkbare dag een jaar eerder. Het aantal check-ins is overigens hoger dan het aantal reizigers, omdat reizigers meer dan één keer kunnen inchecken onderweg.