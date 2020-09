‘Britse regering wil mogelijk Brexit-afspraken over Noord-Ierland schrappen’

De Britse regering werkt aan wetgeving waarmee delen van de uittredingsovereenkomst met de Europese Unie ongedaan worden gemaakt. Dat hebben drie anonieme bronnen gezegd tegen de Financial Times en is door bronnen bevestigd aan de BBC. Als de nieuwe wetgeving zou worden ingevoerd, zouden onder meer afspraken over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland ongedaan worden gemaakt. Dat is een van de gevoeligste onderwerpen in de Brexit-onderhandelingen.

Het Verenigd Koninkrijk is al sinds 31 januari geen lid meer van de Europese Unie, maar houdt zich momenteel in een overgangsperiode wel nog aan een aantal afspraken. Die periode loopt in december van dit jaar af, en over een nieuwe relatie tussen het land en de unie wordt vanaf dinsdag weer onderhandeld. Het kantoor van premier Boris Johnson laat weten dat de onderhandelingen lopen, maar er in het belang van Noord-Ierland wel gewerkt wordt aan een achtervang voor het geval de onderhandelingen spaak lopen.

Lees ook: Corona zit nu ook aan tafel bij de Brexit-gesprekken

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat er een harde grens komt tussen Ierland (lid van de EU) en Noord-Ierland (onderdeel van het VK). Met de nieuwe wetgeving over de interne markt in het VK zouden onder meer afspraken over staatssteun en de Noord-Ierse douane ongedaan gemaakt kunnen worden, aldus FT. De precieze tekst wordt volgens de krant woensdag gepubliceerd. Critici vrezen dat het voorstel kan leiden tot een vertrouwensbreuk tussen de onderhandelingspartners.

Bij de achtste onderhandelingsronde die dinsdag begint in Londen staan handel en bestuur meteen op de agenda. Verder zal gesproken worden over energie, mobiliteit en juridische kwesties. Het plan is om de onderhandelingen op 15 oktober afgerond te hebben, hoewel te betwijfelen is of dat zal lukken. De transitieperiode eindigt op 31 december - ook als er géén deal wordt gesloten.