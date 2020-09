Aleksej Navalny uit coma gehaald

De gezondheid van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is sinds diens opname in Berlijn vooruitgegaan. Dat hebben de hem behandelende artsen van het Charitéziekenhuis maandag bekendgemaakt. Navalny is uit een kunstmatige coma gehaald en reageert op stemmen. De komende tijd wordt hij geleidelijk van de beademing gehaald. Het ziekenhuis staat in contact met Navalny’s vrouw.

De Duitse regering maakte vorige week bekend dat in Navalny’s bloed een stof was aangetroffen uit de groep van cholinesteraseremmers, die voorkomen in gifsoorten zoals sarin, VX en novitsjok. Volgens de Duitse artsen is het niet uitgesloten dat hij daar blijvend last van houdt. Op welke manier precies, is niet bekendgemaakt.

Novitsjok

Navalny werd op 20 augustus aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou onwel. Aanvankelijk werd hij opgenomen in een ziekenhuis in Omsk, in het westen van Siberië. Sinds 22 augustus wordt hij behandeld in Berlijn. Daar is volgens bondskanselier Angela Merkel „ondubbelzinnig” vastgesteld dat de oppositieleider novitsjok toegediend heeft gekregen. Volgens weekblad Der Spiegel zat het in het bloed, de urine en in huidmonsters van Navalny.

Novitsjok is ontwikkeld in de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog. Het middel is vaker ingezet in het verleden tegen politieke tegenstanders van het Kremlin. Het is uiterst giftig. Novitsjok vertraagt de hartslag en heeft een verlammende werking op spieren en organen. Een ruime dosering is dodelijk. Twee jaar geleden werd het ex-spion Sergej Skripal en diens dochter Julia bijna fataal. De deurklink van hun woning in het Britse Salisbury bleek ingesmeerd met het zenuwgas.

De Duitse regering heeft bij wijze van vergelding gedreigd de bouw van de gaspijpleiding Nord Stream 2 te dwarsbomen. Die loopt door de Oostzee en moet in de toekomst Russisch aardgas naar Duitsland laten vloeien. Moskou heeft het Duitse onderzoek afgedaan als anti-Russische propaganda en houdt vol dat Navalny door een stofwisselingsstoornis in een coma is geraakt.