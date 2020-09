Actrice Vanessa Kirby is de ‘breakout star’ van Venetië

Een filmfestival mag heel tevreden zijn als het een ‘breakout star’ lanceert. De 77ste editie van Venetië knijpt dus in zijn handen met de Britse actrice Vanessa Kirby. Zij heeft de zeldzame eer een hoofdrol te spelen in twee films in de hoofdcompetitie. Als Tallie in The World to Come, een tragische lesbische romance tussen twee geïsoleerde boerenvrouwen in The Catskills Mountains van New York anno 1856. En als Martha in Pieces of a Woman, wier relatie desintegreert als haar pasgeboren baby mede dankzij een klunzige vroedvrouw overlijdt.

Een topkandidaat voor de ‘Volpi Cup’ voor beste actrice, zo lijkt het. Niet zozeer voor The World to Come, waar ze fraai tweede viool speelt als Tallie, de extraverte eega van een bittere bijbelfanaat: een delicate, slim gemonteerde film, helaas gehandicapt door de voortneuzelende voice-over van Tallie’s geliefde Abigail (Katherine Waterston) die bijna volcontinu voorleest uit haar dagboek.

Vooral in Pieces of a Woman imponeert Vanessa Kirby. Een Amerikaans avontuur van Hongaars arthouse-icoon Kornél Mundruczó, die u misschien kent van hondenfilm White God. Pieces of a Woman, gedraaid in virtuoze, pijnlijke long takes, herinnert aan het rommelig emotionele gooi- en smijtwerk van John Cassavetes uit de jaren zeventig. Kirby onderstreepte die link in Venetië door Cassavetes’ muze Gena Rowlands haar idool te noemen. Mij doet ze meer denken aan een andere grootheid van toen: Theresa Russell.

De geboortescène waarmee de film begint - 33 minuten in één doorlopende scène - vond ze moeilijk. „Ik voelde het als plicht jegens elke moeder dat geloofwaardig te doen, te brullen in dat bijna dierlijke proces. Maar ik moest ook dat diepe verdriet vinden wanneer je kind sterft - en ik heb zelf geen kind.”

Misschien is het onzin van een doorbraak te spreken voor de 32-jarige Kirby. Ze is al heel lang een coryfee van het Britse theater die in 2016 grote indruk maakte als feestprinses Margaret in Netflix’ hitserie The Crown en Tom Cruise’s gevaarlijke minnares White Widow in Mission Impossible. Ze stond eind februari al op het punt naar Venetië te reizen om daar de finale van de volgende Mission Impossible opnemen toen het coronavirus toesloeg. Dat wordt nu eind september. Hoe dan ook staat Vanessa Kirby nu definitief op de A-lijst. A Star is Born.