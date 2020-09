Achterstanden bij IND nog groter dan gedacht

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft zo’n 11.000 asielaanvragen die voor 1 april dit jaar gedaan werden, nog altijd niet afgehandeld. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) maandag aan de Tweede Kamer. De achterstand kan de overheid tot wel 75 miljoen euro kosten, bleek uit eerdere ramingen. Een in april opgestarte werkgroep om de achterstanden weg te werken, heeft sindsdien 4.000 zaken afgedaan.

Nagekomen werk

Nadat Broekers-Knol de werkgroep had aangekondigd, met daarin onder meer 180 IND-medewerkers en 250 uitzendkrachten, bleek de papierstapel die weggewerkt diende te worden nog groter dan gedacht. „Na de start in april is geconstateerd dat er nog nagekomen werk is”, schrijft Broekers-Knol maandag.

Bovendien waren er de nodige opstartproblemen, van werving en opleiding van het personeel tot beperkingen die de coronacrisis met zich mee bracht. Bij veel zaken bleek het afwerken van de procedure ook veel complexer dan aanvankelijk gedacht, bijvoorbeeld in het geval van lhbt+-vluchtelingen of bekeerlingen. Het extra werk bestaat uit nog eens 1.300 zaken. Vanaf deze maand kan de werkgroep volgens Broekers-Knol een tandje bijzetten, omdat die dan op volle sterkte is.

Het geld dat de Nederlandse overheid aan de huidige stand van zaken verliest, gaat op aan schadevergoedingen voor vreemdelingen die langer dan de wettelijke termijn van zes maanden op een besluit op hun aanvraag moeten wachten. Ten tijden van het begin van de taskforce kostte dat de staat één miljoen euro per week. Een woordvoerder van de staatssecretaris kan desgevraagd geen nieuwe prognose geven. In verband met de coronacrisis zijn veel rechtszaken over schadevergoedingen uitgesteld of opgeschort.

Verlenging

De task force behandelt uitsluitend aanvragen die voor 1 april 2020 zijn gedaan. De IND heeft sindsdien 4.075 nieuwe asielaanvragen binnengekregen, aldus Broekers-Knol. Over 20 procent van die aanvragen is al een besluit genomen, schrijft ze aan de Kamer. In verband met door Covid-19 opgelopen vertraging is de beslistermijn op aanvragen die na 20 mei zijn ingediend, verlengd tot een jaar.