Acht mensen veroordeeld voor moord op journalist Khashoggi

Een rechtbank in Saoedi-Arabië heeft maandag acht mannen veroordeeld voor hun rol in de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat meldden staatsmedia. Vijf mannen kregen twintig jaar cel, drie anderen celstraffen van zeven tot tien jaar.

Eerder hadden de vijf mannen die nu twintig jaar is opgelegd, de doodstraf gekregen. De zonen van Khashoggi schreven in mei dat ze de moordenaars van hun vader vergaven. Dankzij die vergeving zou de doodstraf van het vijftal zijn omgezet in twintig jaar gevangenisstraf.

Khashoggi raakte in 2018 vermist na een bezoek aan het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanboel. Uit onderzoek van Turkse autoriteiten bleek dat hij in het consulaat was vermoord. Vermoedelijk is zijn lichaam daarna in stukken gesneden. Zijn overblijfselen zijn nooit teruggevonden.

Als columnist voor de Amerikaanse krant The Washington Post was Khashoggi een uitgesproken criticus van de Saoedische regering. In 2019 publiceerde een team van de Verenigde Naties een onderzoek waaruit de betrokkenheid van onder meer de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bij de moord op Khashoggi bleek. De autoriteiten in Riyad hebben altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de verdwijning van de journalist.