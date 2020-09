46 uur in Minsk

NRC-correspondent Emilie van Outeren raakte gewond tijdens demonstraties in Wit-Rusland. Na 26 jaar aan de macht deinst president Aleksandr Loekasjenko niet terug voor geweld om die te behouden.

Van Outeren is inmiddels weer terug in Nederland, maar de demonstranten die ze achterliet gaan nog altijd de straat op, gisteren weer. Is er in Wit-Rusland nog hoop op verandering?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van den Werven en Felicia Alberding

Montage: Jan Paul de Bondt

