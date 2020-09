Topfavoriet Djokovic gediskwalificeerd op US Open

Tennisser Novak Djokovic is zondag gediskwalificeerd in de achtste finales van het grandslamtoernooi US Open. De nummer één van de wereld sloeg een tennisbal tegen een lijnrechter en werd gediskwalificeerd vanwege wangedrag.

In de eerste set tegen Pablo Carreño Busta sloeg Djokovic gefrustreerd een bal weg omdat hij zijn service had weggegeven. De lijnrechter werd vervolgens in het gezicht geraakt en ging op de grond zitten. Nadat Djokovic ging kijken hoe het met haar ging, werd hij na overleg tussen de scheidsrechters gediskwalificeerd.

Djokovic was de topfavoriet om het toernooi te winnen. Hij zou hiermee zijn achttiende grand slam winnen waarmee hij in de buurt kon komen van Rafael Nadal (19 gewonnen Grand Slams) en Roger Federer (20 gewonnen Grans Slams). Zowel Nadal als Federer ontbreken dit jaar op de US Open.

Coronavirus

De US Open is de eerste grand slam sinds de uitbraak van het coronavirus en dit jaar ontbreken veel grote namen, zoals Nadal en de nummer één van de wereld bij de vrouwen Ashleigh Barty. Redenen hiervoor zijn zorgen over de situatie in de Verenigde Staten, verschillende (lokale) maatregelen en een mogelijke quarantaineplicht bij terugkomst. Ook willen veel spelers zich kunnen voorbereiden op Roland Garros dat door de uitbraak is verplaatst van eind mei naar eind september.

Djokovic kreeg afgelopen zomer veel kritiek over zich heen omdat hij een eigen toernooi organiseerde in de Balkan. Hier werden handen geschud en was publiek welkom. Uiteindelijk raakte Djokovic zelf en nog drie spelers besmet met het coronavirus.