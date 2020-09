Theater vanuit een reuzenrad

Coronabestendiger krijg je het haast niet: Radman is een voorstelling zonder performers, die je beleeft vanuit een gondeltje in een achttien meter hoog reuzenrad voor de schouwburg. Het decor tijdens de première: Eindhoven. De komende weken vormen zes andere stadscentra het toneel van deze familievoorstelling.

„Welkom in mijn buik van ijzer en staal”, zegt een aimabele stem (Jan Bijvoet) over de koptelefoon zodra je bent ingestapt. Als toeschouwer word je toegesproken door het reuzenrad zelf, dat ons meeneemt langs verborgen vreugde en verdriet dat in de straten onder ons huist. Van de flatbewoner die de hele stad in miniatuur nabouwt, tot de dakloze man die zijn volledige bezit in zijn zakken bewaart. Met een verrekijkertje kun je ondertussen zelf de stad afspeuren. De poëtische tekst van Gerda Dendooven volgt de dynamiek van het draaiende rad: het voortdurend dalen en stijgen resoneert met de monoloog die voortdurend in- en uitzoomt op het leven in de stad. Daardoor wordt treffend inzichtelijk hoe een stad niet zo zeer een geheel is, maar bestaat uit miljoenen losse onderdelen die het bekijken en het bevragen waard zijn.

Tegelijkertijd zit daarin de zwakte van deze voorstelling: zoals het rad voortdurend in hetzelfde tempo door blijft draaien, meandert de tekst van de ene naar de andere gedachtegang. Doordat er nergens even de diepte in wordt gegaan en de voorstelling geen spannende opbouw heeft, krijgt de ervaring iets vrijblijvends.

Het concept komt van collectief Schippers&VanGucht, dat de nabije omgeving van het rad met subtiele, beeldende gestes heeft getheatraliseerd. Dat had rigoureuzer gemogen: Radman is een sympathieke, poëtische stadsinstallatie, maar had baat gehad bij meer ontregeling.

Theater Radman door Schippers&VanGucht en Het Zuidelijk Toneel. Gezien: 4/9, Parktheater (Eindhoven). Tournee t/m 25/10. Inl: hzt.nl ●●●●●