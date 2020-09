Luisteraar weerloos bij Spinvis op de rode loper

Pop Rode loper Concert van Spinvis: Gehoord: 4/9, M4H gebied, Rotterdam. Momo Fabrique Gehoord: 5/9, AVL Mundo, Rotterdam

De zanger met gitaar kijkt zijn toehoorder diep in de ogen. Zojuist is hij tot het midden van een rode loper komen lopen. Hoe zou je willen heten, vraagt hij. Een voor een stappen we uit een kring van elf mensen voor een lied van Spinvis. Hij hoort een naam, leest de levensverhalen in de ogen en kiest iets uit zijn repertoire. Zijn zang – zachthees, monotoon, vooral geruststellend – maakt weerloos. ‘Hallo, Maandag’ of ‘Artis’, maar ook een intiem kleinood als ‘Loop der Dingen’ zijn van een eenvoud die aankomt.

Een persoonlijk concert, oog in oog op net twee meter. Het was een even ongemakkelijke als schitterend pure en emotionele ervaring in een zomer waarin livemuziek zo aan banden ligt. Een gewijde sfeer op ruw terrein waar eens turbines van de vroegere Elektriciteit Fabriek Galileistraat in het Rotterdamse Vierhavensgebied stonden. Zang tussen graffiti, modder, riet en schoorstenen. Parfum de Boemboem, dat al jaren muziek laat klinken op ongewone plaatsen (daken, bouwputten) als onderdeel van het Rotterdamse pop- en kunstenfestival Motel Mozaïque, heeft er patent op.

Edgy muziek bij Joep van Lieshout

Zo ook een dag later. Het gelieerde Momo Fabrique hield op de rauwe kunstenvrijplaats van Atelier Van Lieshout een mini-festival. Steeds weer kwamen vijftig mensen luisteren naar edgy muziekacts van eigen bodem in verschillende routes, zoals de Limburgse indieband YĪN YĪN tussen buitenissige Joep van Lieshout-kunst.

Het anderhalvemeter zitzakconcert van zangeres, rapster S10 met twee muzikanten was in een loods een lichtpuntje. Ontwapenend vertelde ze hoezeer ze ervan genoot weer op te kunnen treden. Haar raps raken steeds meer ondergeschikt aan haar zang die zich verheldert.

Intiem van een andere orde was het ligconcert van dj Mattheis van dancelabel Nous’klaer. Vijftig bezoekers gingen op matjes in een naar olie ruikende fabrieksruimte met projecties op wanden en plafonds op in ambient. Hoezeer in coronatijd livemuziek in andere vormen kan verbinden, bleek dit weekend wel.