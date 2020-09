Het virus is toch een serieuze zaak, zegt Berlusconi's lijfarts

Drie maanden geleden beweerde de beroemde Milanese internist Alberto Zangrillo nog dat het Covid-virus „klinisch gezien dood” was. Er lag vrijwel niemand meer op de intensive care, en hij suggereerde dat de voorzorgsmaatregelen tegen nieuwe besmettingen overdreven waren. Terwijl heel Italië meekijkt moet Zangrillo nu voorkomen dat oud-premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi nog zieker wordt van het coronavirus.

Berlusconi bleek bij een test woensdag positief. Waarschijnlijk is hij besmet geraakt tijdens vakantieweken in zijn villa op Sardinië: zijn dochter Barbara, zijn zoon Luigi en zijn vriendin Marta Fascina bleken eerder al positief. Donderdagmiddag belde hij nog met partijgenoten om te zeggen dat hij nog wat koorts had, maar dat het ergste voorbij was. Maar laat die avond stuurde Zangrillo, al decennialang zijn lijfarts, hem naar het ziekenhuis. Tests daar wezen uit dat hij een beginnende longontsteking heeft.

Een paar jaar geleden riep Zangrillo nog dat Berlusconi, die vrijwel zijn leven lang een strak dieet heeft gevolgd, het lichaam van een vijftigjarige heeft. Nu moet de internist toegeven dat Berlusconi in verschillende risicogroepen zit. Hij wordt eind deze maand 84 – leeftijd is een belangrijke indicator voor het risico. Bovendien is Berlusconi in 1997 geopereerd aan prostaatkanker, heeft hij sinds 2006 een pacemaker en is in 2016 een hartklep vervangen.

Berlusconi’s lijfarts Alberto Zangrillo bij een persconferentie over de toestand van de voormalige premier. Berlusconi testte positief voor het coronavirus. Foto Piero Cruciatti/ AFP

Volgens dagelijkse medische bulletins is zijn toestand stabiel. Vrijdag zei Zangrillo dat Berlusconi niet aan het zuurstof hoeft. Een collega-arts vertelde de Corriere della Sera dat Berlusconi wordt behandeld met de virusremmer Remdesivir.

Eten uit zijn villa

De verwachting is dat Berlusconi minimaal tien dagen in het Milanese ziekenhuis San Raffaele moet blijven. Buiten houdt een groep journalisten de wacht, maar die kunnen weinig meer doen dan constateren dat Berlusconi zijn eten laat komen uit zijn villa twintig kilometer buiten Milaan.

Intussen proberen twee van zijn dochters geruchten te ontzenuwen dat er ruzie is in de familie. Sommige media schreven dat Barbara, een dochter uit zijn tweede huwelijk, aan de zwier was gegaan in Sardinië en dat Marina, uit zijn eerste huwelijk, vond dat haar stiefzus te onvoorzichtig was geweest. Nijdig liet Barbara (34) vrijdag weten dat ze maar een paar keer uit is gegaan. Een dag later zei Marina (54) dat er geen ruzie is.

De ziekenhuisopname komt op een voor Berlusconi zowel politiek als zakelijk belangrijk moment. Op 21 september zijn er in zeven van de twintig regio’s verkiezingen. Voor zijn partij Forza Italia, eens de dominante kracht in het rechtse blok, dreigt verder terreinverlies, naar nog maar een paar procent. En zijn bedrijf Mediaset is verwikkeld in een ingewikkeld dispuut met het Franse Vivendi.

Overigens is de coronapandemie in Italië, ondanks de besmettingen die in Sardinië en andere populaire vakantiebestemmingen worden gemeld, veel beter onder controle dan in Spanje of Frankrijk. De afgelopen twee weken zijn er in die twee landen respectievelijk 113.000 en 75.000 nieuwe besmettingen gemeten. Dat is aanzienlijk meer dan de 18.000 nieuwe besmettingen in Italië. Er wordt in Italië veel getest, zaterdag alleen al zijn er 100.000 test uitgevoerd. En Berlusconi’s lijfarts Zangrillo geeft inmiddels toe dat hij drie maanden geleden met zijn uitspraak wat voorbarig is geweest.

