Gewonden bij meerdere steekpartijen in Birmingham

In de Britse stad Birmingham zijn zondag vlak na middernacht meerdere steekpartijen geweest. Daarbij is een aantal slachtoffers gevallen, al laat de politie nog niet weten „om hoeveel mensen het gaat of hoe ernstig hun letsel is”, aldus een persverklaring. Het gaat volgens de autoriteiten om een ‘groot incident’.

De steekpartijen gebeurden in het centrum van de stad. De West Midlands Police ontving de eerste melding rond half één ‘s nachts, daarna werden op meerdere plekken andere mensen neergestoken. Over de oorzaken of omstandigheden is volgens de politie nog niet veel duidelijk, en „het kan even duren” voordat meer details bekend zijn. Wel is er het vermoeden dat de verschillende steekpartijen met elkaar verband houden, laten de politie en het kantoor van de burgemeester weten.

Er zijn meerdere wegen afgesloten voor de hulpdiensten en voor onderzoek dat nog ter plaatse wordt uitgevoerd. Volgens de omroep BBC is het uitgaansgebied Gay Village, waar veel terrassen zijn, afgesloten.

Als de politie een ‘groot incident’ (major incident) afkondigt, treden speciale regelingen in werking zodat verschillende diensten samenwerken in het onderzoek. Mogelijk is er een breder veiligheidsrisico voor het publiek. Inwoners wordt aangeraden niet naar het centrum te komen. „Uw veiligheid is onze zorg”, staat in het persbericht. „Als het nodig is, wijzigen we de politieinzet in de stad. U merkt mogelijk een grotere politie-aanwezigheid in het gebied.”