Gasly wint zijn eerste GP in Italië, Verstappen valt weer uit

Autocoureur Pierre Gasly heeft bij de Grote Prijs van Italië zijn eerste zege in de Formule 1 gepakt. De Franse coureur van AlphaTauri profiteerde van alle incidenten in de race en bezorgde zijn team de tweede zege uit de historie. Carlos Sainz eindigde als tweede voor de Canadees Lance Stroll van Racing Point.

Max Verstappen kende een moeizame race en viel na de herstart uit. Het is de tweede keer dit seizoen voor de Red Bull-coureur dat hij de finish van een Formule 1-race niet haalt. Eerder gebeurde dat in de eerste race van het seizoen de Grote Prijs van Oostenrijk.

Toro Rosso, de voorganger van raceteam AlphaTauri, boekte in 2008 met Sebastian Vettel, ook op Monza, de enige zege uit de historie van het team. Gasly was dit seizoen eerder niet verder gekomen dan twee zevende plaatsen.

Race

De racesituatie in Monza veranderde volledig doordat de safetycar op de baan kwam na het stilvallen van Kevin Magnussen na zo’n twintig ronden. Er volgde een hele serie pitsstops. Hamilton was de eerste die de stop maakte, maar de Brit deed dat toen de pitsstraat officieel dicht was. Daarvoor kreeg hij een stop-and-go straf van 10 seconden.

Kort daarop crashte Ferrari-rijder Charles Leclerc hard in de laatste bocht, waarop de raceleiding besloot de race tijdelijk stil te leggen. Bij de herstart van de race verspeelde Stroll, die tweede lag achter Hamilton, zijn uitstekende uitgangspositie. Gasly profiteerde en kwam aan de leiding toen Hamilton de pitsstraat inging voor zijn straf. De Fransman zag vervolgens Carlos Sainz steeds dichterbij komen, maar de coureur van AlphaTauri wist de McLaren voor te blijven.

Hamilton viel na zijn straf terug naar de laatste plaats en wist nog terug te komen tot de zevende plek. Teamgenoot Valtteri Bottas kwam niet verder dan de vijfde plaats. Voor het slecht presterende Ferrari duurde in Monza het drama voort. Sebastian Vettel viel al vroeg uit met een kapotte remleiding. Leclerc maakte met zijn harde crash het drama compleet.

Hamilton blijft met 164 punten de leider in de stand om het WK. Bottas is door zijn vijfde plaats Verstappen voorbijgegaan in de WK-stand. De Fin heeft als nummer 2 nu 117 punten. Verstappen blijft staan op 110 punten waarmee hij nu de derde plek inneemt.(ANP)