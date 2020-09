Romance tussen een Twentse boer en een stadse journalist

Vanuit hun stal kijken de koeien naar plukjes gasten die passeren. Hun boerderij in Ambt Delden is het decor van Grond van Toneelgroep Jan Vos. Er is een gelegenheidstheater gebouwd dat prachtig uitzicht biedt op Twentse lucht en landerijen.

In deze setting ontmoeten boer Rein (Maarten Wansink) en journalist Renate (Trudi Klever) elkaar, als zij een auto-ongeluk heeft vlakbij zijn boerderij. Hij vangt haar op, belt een sleepbedrijf. Al snel vallen ze voor elkaar, terwijl zij eigenlijk getrouwd is. In regie van Jeroen van den Berg wordt de intimiteit mooi opgebouwd: afwisselend worden toenaderingen beschreven en uitgespeeld.

Schrijver Tjeerd Bischoff heeft de verschillen tussen boer en journalist stevig aangezet. Zij is zo stads als wat en lijkt het perspectief van de boer heel exotisch te vinden. Ze vinden elkaar in gedeelde frustratie over hun werk: hij worstelt met regeltjes voor natuurbeheer en subsidies; zij twijfelt of ze wil blijven werken voor een krant waar sensatie de boventoon voert. Ook worstelen ze met de toekomst. Rein weet niet of hij zijn bedrijf moet doorgeven aan zijn dochter; Renate vraagt zich af wat ze met haar leven moet, nu haar zoon uit huis is.

Vorig jaar maakte Toneelgroep Jan Vos het bejubelde Gas over de gaswinning in Groningen. Het gezelschap duikt graag in een gemeenschap en neemt het publiek mee in de lokale problematiek. Koning van het grasland en Mansholt werden ook al op boerderijen gespeeld.

De aftrap van Grond is veelbelovend: je voelt meteen mee met de boer, ingeklemd tussen de bureaucratie en zijn eigen visie. De impact van wet- en regelgeving – behoorlijk droge kost voor een leek – wordt duidelijk in frisse dialogen. Dat is een verdienste van Bischoff, maar ook van Wansink, die Rein formidabel speelt. Hij geeft hem een mooie mix van passie en terughoudendheid mee. Charmant is zijn openhartigheid, als hij bijvoorbeeld zonder schroom vertelt dat hij sinds het overlijden van zijn vrouw soms een escort inhuurt. Je snapt waarom de ongelukkige Renate voor hem valt.

Componist Jaap van Keulen legt sferische gitaar- en xylofoonklanken onder dit verhaal. Zijn muziek neemt nergens de overhand, zelfs niet met delen uit Spinvis’ schitterende ‘Aan de oevers van de tijd’.

In de loop van het verhaal neemt de affaire steeds meer de overhand. Op een gegeven moment wordt het allemaal wel erg bouquet-reeksig, met breed uitgemeten hunkering. Jammer, want zo veroorzaakt het besluit van Rein om zijn boerderij te verkopen geen aardbeving in Grond. Het ontlokt enkel een pruilend „Ik heb gefantaseerd over wonen hier” aan Renate. Misschien is de thematiek iets té persoonlijk geworden?

Theater Grond van Toneelgroep Jan Vos Gezien: 4/9, Erve Klein Hobbelink, Ambt Delden. Te zien t/m: 20/9 Inl: toneelgroepjanvos.nl ●●●●●