Dodental gasexplosie moskee Bangladesh opgelopen tot 24

Het aantal mensen dat is overleden na een gasexplosie in een moskee in Bangladesh is opgelopen tot 24, meldt persbureau AP. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontplofte een pijpleiding in een moskee in de stad Narayanganj, vlakbij de hoofdstad Dhaka. Door de explosie ontstond er ook brand in de moskee en ontploften zes airconditionings.

De explosie vond plaats tijdens het vrijdaggebed. Zeker 37 gelovigen werden met hevige brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, 24 van hen zijn inmiddels overleden. Volgens artsen zijn de overige gewonden er zeer slecht aan toe, zij hebben brandwonden over bijna 90 procent van hun lichaam.

De oorzaak was waarschijnlijk een lek in de ondergrondse gasleiding. Doordat er airconditioning aanstond waren alle ramen en deuren gesloten en kon het gas zich verspreiden in de ruimte. De autoriteiten onderzoeken nog hoe de leiding tot ontploffing kon komen.