Honderden boetes voor demonstranten tegen lockdown in Australische deelstaat Victoria

In het buitenland: protesten in Israël en Australië

Duizenden Israëliërs hebben zaterdagavond voor de elfde week op rij gedemonstreerd bij de ambtswoning van premier Benjamin Netanyahu in Jeruzalem. Ook op talloze bruggen en viaducten verspreid over Israël gingen demonstranten de straat op. Ze eisen het aftreden van Netanyahu. Hij ligt maanden onder vuur vanwege zijn weifelende aanpak van het coronavirus en vanwege verdenkingen van fraude en corruptie. Tegen de premier lopen drie corruptiezaken. Bij de protesten werden dertien arrestaties verricht.

Na een piek in het aantal besmettingen in maart stelde de regering onder leiding van Netanyahu een strenge lockdown in waarna het aantal infecties sterk terugliep. Om de economie te redden besloot de regering in mei het land weer open te gooien, ook evenementen werden toegestaan. Het leidde tot de tweede golf van besmettingen met meer duizend nieuwe gevallen per dag. In een aantal gebieden in Israël, waar voornamelijk ultra-orthodoxe joden wonen, dreigt een nieuwe totale lockdown. In de afgelopen maanden zijn ruim duizend mensen overleden aan het coronavirus.

In de Australische deelstaat Victoria hebben zondag bijna vierhonderd demonstranten een boete gekregen omdat zij zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Een aantal van hen weigerde een mondkapje te dragen tijdens een protestmanifestatie. Zij willen dat de strenge lockdown wordt opgeheven, zo mag je mag alleen binnen een gebied van 5 kilometer van je huis boodschappen doen. Een vrouw kreeg een boete toen ze een aantal kilometer verder een pak yoghurt ging kopen.

Waar in de rest van Australië het aantal besmettingen zeer laag is, heeft Victoria met miljoenenstad Melbourne meer moeite om het virus onder controle te houden. Zaterdag overleden nog elf mensen aan het coronavirus. Volgens Daniel Andrews, de premier van Victoria, is het niet veilig om te demonstereren. „Het is niet slim om te protesteren, het is egoïstisch om te protesteren maar bovenal is het onwettig.”