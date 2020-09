Aanhoudende rellen in Leipzig, linkse demonstranten bekogelen politie

In Leipzig zijn al drie avonden op rij grote groepen demonstranten de straat op gegaan om te rellen. In de nacht van zaterdag op zondag werd de politie bekogeld met flessen en stenen en raakten zeker twee agenten gewond, volgens lokale autoriteiten. Het zou gaan om acties van extreem-linkse groepen.

Bij de demonstratie van zaterdagavond waren naar schatting vijfhonderd mensen aanwezig. De politie verklaarde het protest in de nacht als verboden vanwege het bekogelen van agenten, maar een groep van ruim honderd demonstranten weigerde te vertrekken. Er werden meerdere arrestaties verricht.

Kraken

De onrust in Leipzig ontstond donderdag toen een kraakpand werd ontruimd dat was ingenomen als actie voor betaalbare woonruimte. Dat politieoptreden leidde tot protesten op straat, die snel uit de hand liepen. Zo staken de deelnemers vuurwerk af en blokkeerden ze straten met zelfgebouwde barricades. De onlusten vinden plaats in de wijk Connewitz, een stadsdeel waar het vaker komt tot confrontaties tussen linkse actievoerders en de politie. Er wordt al langer actie gevoerd tegen hoge huurprijzen. Ook begin dit jaar en in augustus werden protesten gewelddadig.

Er klonk dit weekend kritiek op de aanhoudende confrontaties. Zaterdag al had de burgemeester van Leizig, Burkhard Jung, gezegd: „Je maakt geen leefruimte vrij door agenten aan te vallen en barricades in brand te steken.” De politiebaas in de Oost-Duitse stad is stellig over het optreden van de politie: „Kraken is een strafbaar feit, daar moeten wij tegen optreden”, zei hij tijdens een persconferentie. De minister van Binnenlandse Zaken voor de deelstaat Saksen, Rolan Wöller, riep op tot strengere straffen voor krakers en relschoppers. „De aanvallen op politieagenten hebben ondraaglijke proporties aangenomen”, citeert de krant Süddeutsche Zeitung hem.