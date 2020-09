Zeker elf doden na gasexplosie Bangladesh

Door een gasexplosie bij een moskee in Bangladesh zijn minstens elf mensen overleden. De explosie vond vlakbij de hoofdstad Dhaka plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag, meldt AP.

Veertig mensen raakten gewond door de explosie, die ook een brand veroorzaakte in de moskee. Tien van hen overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen, een zevenjarige jongen was vrijdag al overleden. De andere gewonden verkeren in een kritieke situatie, melden de autoriteiten aan AP. Velen hebben zeer ernstige brandwonden.

Een ondergrondse gaspijplijn nabij de moskee ontplofte tijdens het avondgebed. Tijdens de explosie waren er nog mensen aanwezig in de moskee. Hoe de leiding tot ontploffing kon komen, wordt nog onderzocht.