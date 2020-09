Trump onthoudt zich van kritiek op Rusland om vergiftiging Navalny

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vrijdag onthouden van kritiek op Rusland in verband met de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Andere westerse leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel, hebben Moskou wel scherp veroordeeld.

De Verenigde Staten moeten „heel serieus” bekijken wat er is gebeurd met Navalny, maar de Amerikaanse regering heeft „nog geen bewijs” gezien dat hij is vergiftigd, zei Trump tijdens een persconferentie, meldt Reuters. Eerder zweeg hij over de kwestie.

„Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Het is tragisch, het is verschrikkelijk, het zou niet moeten gebeuren”, aldus Trump, die sinds zijn aantreden zo goed als nooit kritiek heeft geuit op de Russische president Vladimir Poetin. „We hebben nog geen bewijs, maar ik zal er naar kijken.”

De president nam daarmee een minder stellige positie in dan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat vrijdag ernstige zorg uitte over de Duitse bevinding dat Navalny is vergiftigd. Duitsland, waar Navalny in een ziekenhuis ligt, verklaarde woensdag dat de oppositieleider is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok, een chemisch wapen uit de Sovjet-tijd dat wijst op directe betrokkenheid van het Kremlin.

Gebruik chemisch wapen

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Stephen Biegun heeft tijdens een ontmoeting met de Russische ambassadeur in Washington Anatoliy Antonov vrijdag gezegd dat het gebruik van dat chemische wapen door Moskou duidelijk in strijd zou zijn met Russische verplichtingen onder het Verdrag Chemische Wapens. „De onderminister heeft er bij Rusland op aangedrongen volledig mee te werken aan het onderzoek naar deze aanval van de internationale gemeenschap”, zei woordvoerder Morgan Ortagus van het departement in een verklaring.

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de afgelopen week opheldering geëist van Moskou. Rusland stelt echter dat de conclusie ongefundeerd zou zijn. De Russische overheid heeft nog geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de zaak. Trump zei geen reden te hebben om de Duitse conclusie te betwijfelen.

Navalny is de meest vooraanstaande tegenstander van Poetin. Hij werd op 20 augustus onwel tijdens een vlucht van Omsk naar Moskou. Kort daarna is hij overgebracht naar Duitsland.