Opvallende hervorming bij de SGP: meer inspraak voor leden

Het is door corona het nieuwe normaal voor politieke partijen: online bijeenkomsten. Zaterdag waagde ook de conservatieve SGP zich er voor het eerst aan. Een online partijdag, voor het eerst in de ruim honderdjarige geschiedenis, dat is toch wel „heel bijzonder” voor de gereformeerden, zei waarnemend partijvoorzitter Maarten van Leeuwen in zijn openingswoord. Desondanks hadden honderden afgevaardigden zich aangemeld, stelde Van Leeuwen tevreden vast. „Meer dan we hadden verwacht.”

De techniek liet de partij niet in de steek, en niets was aan het toeval overgelaten. SGP-leden die zaterdagochtend de livestream openden kregen als eerste te lezen: „Zorg dat uw smartphone/tablet een actieve internetverbinding heeft.” Het partijbestuur zat om 8 uur ’s ochtends al in de studio in Tilburg om alle verbindingen te checken. Later die ochtend loopt het online stemmen soepel en verschijnen de insprekers vanuit Barneveld en Zeist daadwerkelijk in beeld. „Het gaat geweldig”, stelt Van Leeuwen enigszins verbaasd vast.

De vaste tradities van een SGP-bijeenkomst ontbraken, ondanks de digitale vorm, niet. De psalmen en het Wilhelmus (het eerste én het zesde couplet) waren van tevoren in de studio opgenomen door een koortje. Normaal zingen honderden SGP’ers uit volle borst mee, nu werden de leden uitgenodigd om thuis vooral mee te zingen.

Revolutionaire hervorming

De partijdag ging ook echt ergens over: er werd ingestemd met een kleine, maar voor de SGP revolutionaire hervorming. Bij de zoektocht naar een nieuwe partijvoorzitter krijgen de leden meer inspraak. Tot nu toe kozen partijbestuursleden altijd een voorzitter uit hun midden, voortaan mogen alle SGP-leden solliciteren en moeten de leden de voordracht van het bestuur bekrachtigen. Waarnemend voorzitter Van Leeuwen legde uit dat de SGP moet meegaan in „de sterk veranderende politiek en maatschappij”. De voorzitter mag ook nog maar één keer worden herkozen, overige bestuursleden mogen nog maximaal twaalf in plaats van zestien jaar zitten.

De hervormingen zijn een reactie op grote interne onrust binnen de SGP vorig jaar. Partijvoorzitter Peter Zevenbergen moest terugtreden door ophef over zijn wachtgeldregeling en een interne ruzie bij de internationale partijstichting kwam op straat te liggen. In beide kwesties speelde onvrede over de bestuurscultuur bij de partij, waar oudere heren onbeperkt in functie konden blijven. De partij snapt inmiddels dat dit niet meer van deze tijd is. „De continuïteit is juist gewaarborgd als er een stukje verversing optreedt”, zei Van Leeuwen.

Voor verversing van het politiek leiderschap ziet de SGP geen noodzaak. Kees van der Staaij, partijleider sinds 2010, werd op de partijdag voor de vierde keer gekozen tot lijsttrekker. Van der Staaij heeft daarbij nog volop steun van het thuisfront, vertelde hij. „Als ik al die tijd in een koekjesfabriek zou werken zou m’n vrouw misschien zeggen: ga eens wat anders doen.”

Boodschap voor kabinet

Een serieuzere boodschap had Van der Staaij voor het kabinet. De steun van de SGP voor de coronawet is nog niet verzekerd, waarschuwde hij in een toespraak. De partij heeft moeite dat een verstrekkende maatregel als afstand houden in de wet wordt opgenomen. „De balans tussen vrijheid en gezondheid luistert nauw.” Van der Staaij vindt dat het kabinet „meer perspectief moet bieden” op wanneer Nederland terug kan naar ‘normaal’. Hij zei dat de SGP de coronawet kritisch zal toetsen. Die mag van hem inhoudelijk „niet verder gaan dan nodig” en niet langer van kracht zijn dan „strikt noodzakelijk”. De positie van de normaal regeringsgezinde SGP is van belang omdat de coalitie zowel in de Tweede als Eerste Kamer niet meer over een meerderheid beschikt.

Van der Staaij riep het kabinet ook op niet alle hoop te vestigen op een vaccin. Dat zegt hij ook omdat de gereformeerden fel gekant zijn tegen verplichte vaccinatie, wat overigens niet aan de orde is. Dat de SGP-leider er toch voor waarschuwde past bij het idee van Van der Staaij dat de mens ten onrechte denkt het probleem van de coronacrisis zelf te kunnen oplossen. „De crisis laat ons zien dat we broze en beperkte mensen zijn. Laten we allereerst omhoog kijken.”