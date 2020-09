Het komt nu op Kaag aan om D66 inhoudelijk een gezicht te geven

Onder een hemel van groene lampen wordt Sigrid Kaag zaterdagmiddag gekroond tot lijsttrekker van D66. Vrijdag werd bekend dat Kaag 95,7 procent van de stemmen kreeg, een dag later accepteert ze die uitslag ‘officieel’ tijdens een bestuurderscongres in Papendal. In een enorme zaal zijn 170 raadsleden, wethouders, Kamerleden en ministers samen. Ze klappen voor Kaag, maar staan niet op – dat is verboden. Ze joelen een beetje, maar juichen niet – dat mag ook niet. De stoelen staan op anderhalve meter afstand. Het is een lijsttrekkersaankondiging in coronatijd.

In haar toespraak somt Kaag de „tastbare verbeteringen” op die D66 de afgelopen drie jaar in het kabinet bereikte, zoals zes weken vaderschapsverlof. En ze keert zich tegen „peilingenpolitiek”: politiek die te veel gebaseerd zou zijn op „draagvlak”, of gebrek daaraan, in peilingen voor beleid. Het alternatief, volgens haar: „Politiek die probeert te overtuigen vanuit eigen kracht, ook voordat de peilingen voldoende draagvlak laten zien.”

De verkiezing van Kaag was een aangekondigde overwinning, ze had slechts één tegenkandidaat. Niet de vaak genoemde Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die om gezondheidsredenen niet deelnam. Ook niet Rob Jetten, de fractieleider die in 2018 het leiderschap overnam van Pechtold en nu opzij stapte. Maar de onbekende Ton Visser (56), woonachtig in China – om niet in quarantaine te hoeven verliet hij dat land niet om campagne te voeren.

De kandidatuur van Visser, die naar eigen zeggen „te lui” is om te werken maar wel handelt in vals geld, die D66 wilde leiden maar geen fractievoorzitter wilde worden, gaf D66 vooral de illusie een leiderschapsverkiezing te organiseren. En diende daarmee ook om het leiderschap van Kaag te versterken: er was een verkiezing, de leden hebben gesproken, zij hebben Kaag gekozen. De overweldigende meerderheid die op Kaag steunde duidt op grote populariteit binnen de partij, maar eventuele twijfel over haar leiderschap heeft zich niet kunnen organiseren: er was immers geen serieuze tegenkandidaat.

Klassieke D66-onderwerpen

Door het uitblijven van zo’n echte leiderschapsstrijd is er ook weinig inhoudelijk debat gevoerd over de vraag waar de partij na drie jaar coalitiedeelname heen wil. Nu ze eenmaal verkozen is tot lijsttrekker, komt het op Kaag neer om D66 inhoudelijk te profileren.

Dat lijkt ze vooralsnog met klassieke D66-onderwerpen te doen. Kaag sprak zaterdag een internationalistische toespraak uit, waarin ze pleitte voor meer Europese samenwerking en internationale handel. Afgelopen week sprak Kaag zich al uit voor investeringen in onderwijs, wetenschap en innovatie. In een eventueel volgens kabinet moet D66, dat al drie jaar de minister van Onderwijs levert, zich daar meer voor inspannen, vindt Kaag.

In een afgelopen week gepresenteerde economische visie, schrijft Kaag onder meer dat het welzijn van mensen belangrijker moet worden in de economie, met minder nadruk op „winstbejag”. Ook wil ze een hogere belasting op vermogen en, net als het verkiezingsprogramma van D66, een vliegbelasting. En ze haakt in het stuk aan bij de ideologische trend in de Nederlandse politiek waarbij partijen de rol van de overheid in de economie herwaarderen.

Na zo’n kwartier is de speech van Kaag zaterdagmiddag voorbij. Ze krijgt een bos bloemen, er is weer applaus, maar de gebruikelijke euforie rond een nieuwe lijsttrekker is uitgebannen. Met een rol tape stapt een medewerker het podium op: om de anderhalve meter afstand vast te plakken voor interviews.