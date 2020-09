Dus de wet wordt aangepast omdat onze minister van Justitie op zijn huwelijksdag aan zijn nieuwe schoonmoeder stond te frunniken? En die scène werd vastgelegd door een of andere enge roddelgluiperd van Privé. Kortom: Ga verder naar Dorpsstraat, Ons Dorp. Indien u langs Start komt ontvangt u geen 200 euro. Wat zijn we toch een schattig koninkrijkje.

Dat aanpassen van die wet is zo onbedaarlijk grappig. Dat je geen strafblad meer krijgt als je je stoeltje op een terras per ongeluk verzet. Dat kreeg je dus tot nu toe wel. Dat maakt ons land nog belachelijker dan het al is. En dat die Ferd uiteindelijk snikkend blijft zitten, zegt meer over zijn ijdelheid dan over zijn politieke kwaliteiten. Ik lach niet graag om iemands uiterlijk, maar op deze kale kop past met groot gemak een pakje boter. Een pakje? Een heel koelhuis. Misschien een ideetje voor zijn nieuwe vrouw. Dat zij de komende Prinsjesdag als hoedje een kuipje Bona op haar hoofd plaatst.

Wat zal nou de reden zijn geweest dat Ferd na al die boze en loze aso-woorden dacht: ik treed niet af? Terwijl hij toch met vlag en wimpel in aanmerking kwam voor de Halbe Zijlstra Bokaal. Hoe zal het trouwens met onze Halbe zijn? Ik denk dat die lieverd blij is dat hij toen in dat vakantiehuis van Poetin bedankt heeft voor dat kopje thee. Dat had heel anders kunnen aflopen.

Maar terug naar onze aangebleven minister. Heeft zo’n man geen vrienden? Ik bedoel echte vrienden. Mensen die zeggen dat je na een uitglijer over zes kilo bananenschillen absoluut niet verder kan. Dat je vanaf nu het sulletje van het schoolplein bent. Dat iedereen keihard in de lach schiet als hij bij de bakker een half bruin bestelt. En dat die hem dan krentenbollen geeft. Of een doos soesjes. Of krakelingen. Domweg omdat hij dat half bruin niet gelooft. Ferd wordt gewoon niet serieus genomen.

Wat zei Rutte nou? Iets met genade? En mildheid? Hoezo mildheid? Hoezo genade? Tot twee dagen geleden liepen allerlei enge boa’s met botte potloden achteloze burgers op de bon te slingeren. Mensen kregen een forse boete als ze samen met hun ouders een stukje taart aten in een plantsoen. In Schiedam kostte dit een familie bijna 1.600 euro. Genade? Mildheid? Doe normaal Mark. Bel jij ze? Of doet Ferd dat?

Was trouwens humor geweest als Ferd donderdag naar onze koning was gegaan om zijn ontslag in te dienen. De koning, die zelf net gezellig met zijn vrouw en een of andere vage afhaal-Griek op een foto stond. Op anderhalve centimeter afstand. Beetje domme Willy zou niks van dat ontslag begrepen hebben.

Maar onze vorst heeft op dit moment wel belangrijker dingen aan zijn koninklijke hoofd. Waar vindt hij een goeie winterstalling voor zijn speedbootje van twee miljoen? Huisvesting is voor heel veel kinderen een gigantisch probleem in Griekenland. Dus voor zo’n ordinair bootje zeker.

Het huwelijksrelletje van de minister is alweer voorbij. Hoewel? Grapperhaus moet tot de verkiezingen op zijn sokken lopen, zo min mogelijk bewegen en daarna weer ergens als advocaat gaan lekken.

Verder moeten we ons collectief schamen dat er überhaupt een wet is geweest waardoor je een strafblad kreeg als je ergens je mondkapje was vergeten. Alle coronaboetes moeten onmiddellijk worden kwijtgescholden. En teruggestort. Mooi klusje voor die Bruls!

En verder hoop ik dat Ferd en zijn vrouw een droom van een huwelijk krijgen. Zonder plexiglaswandje in de twijfelaar. Kortom: ze leven nog lang en gelukkig.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020