Grote vechtpartij binnenstad Groningen

In de binnenstad van Groningen heeft zaterdagavond een grote vechtpartij plaatsgevonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om tientallen Groningse en Duitse voetbalsupporters. Er zijn geen mensen aangehouden, het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Zondag speelt FC Groningen een oefenwedstrijd tegen de Duitse club Arminia Bielefeld. De gemeente Groningen vaardigde vrijdag voor heel zondag een noodbevel uit uit vrees voor ongeregeldheden. De gemeente had er geen rekening mee gehouden dat de Duitse supporters zaterdag al zouden komen, zegt de woordvoerder. Vanwege de vechtpartij is het noodbevel met onmiddellijke ingang van kracht. Dat houdt onder meer in dat supporters van de Duitse club niet welkom zijn in de stad en opgepakt kunnen worden als ze zich er toch begeven.

Op Twitter zijn beelden verschenen van de vechtpartij. In de video is te zien dat het er heftig aan toe gaat. Schreeuwende mannen gooien met fietsen en terrastafels- en stoelen naar elkaar en delen rake klappen uit. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.