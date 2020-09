Mijn jaarlijkse rondje met de collectebus voor KWF Kankerbestrijding verloopt dit jaar met veel succes. De mensen geven gul. Eén buurtgenoot kwam wel een beetje geschrokken naar de deur. Zijn zoontje, die de deur had geopend, was hem komen melden dat er iemand geld kwam vragen voor „de kattenbestrijding”.

