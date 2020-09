Dumoulin offert zich op, maar dat heeft Jumbo-Visma niets opgeleverd

Op het gezicht van Tom Dumoulin staat de teleurstelling gebeiteld, vlak na de finish van de eerste Pyreneeënrit deze Tour. De verzorger die hem opvangt, wijst de snelste vluchtroute naar de teambus,de plek waar hij verdwijnen kan. Achter hekken roepen journalisten zijn naam, in de hoop op een reactie na een etappe waarin hij meer dan twee minuten verloor. Maar hij wil niet praten. Heel even kijkt hij over zijn schouder, en schudt dan zijn hoofd. Vandaag niet jongens.

Aan de voet van de Port de Balès, een col van buitencategorie, wordt al duidelijk dat Jumbo-Visma wat van plan is deze zaterdag. „To shake the tree”, zou George Bennett later zeggen. En kijken wie er kan volgen. De Duitser Tony Martin, routinier, tijdrijder, wegkapitein, legt zijn onderarmen over zijn stuur en begint bergop zo hard te trappen dat zijn gezicht er grauw van wordt. Indrukwekkend voor een man die toch vooral is meegenomen voor de vlakke etappes. Achter hem rijdt een zwartgele trein. Martins Britse equivalent bij Ineos Luke Rowe kan zulke krachtpatserij niet bolwerken, en hij is niet de enige. Thibaut Pinot, de Franse hoop op geel, heeft een slechte dag, en verliest 25 minuten.

Even later trapt Robert Gesink tot hij niet meer kan. Sepp Kuss moet dan ook passen. Hij, een o zo belangrijke pion bij Jumbo-Visma bergop, moet de inspanning van een dag eerder bekopen, toen hij op vlak terrein tegen de wind in beukte alsof dat zijn specialiteit is. Met resultaat: onder anderen Bauke Mollema en Tadej Pogacar verloren tijd. Gevolg is wel dat een dag later drie man opgerookt zijn terwijl de finale nog moet beginnen.

Als Wout van Aert zich op de voorste rij meldt, gaat er een siddering door het peloton. De Belg won al twee etappes deze Tour, verkeert in de vorm van zijn leven. Zijn collega’s komen al dagen superlatieven tekort. Het is bijna niet voor te stellen dat een renner met zijn lichaamsbouw zo hard omhoog kan fietsen, maar hij doet het wel, sinds afgelopen dinsdag al, in de etappe naar skidorp Orcières-Merlette. Hij rijdt zo hard die Port de Balès op dat het lichaam van zijn kopman Tom Dumoulin begint te sputteren; een kilometer voor de top zie je hem uit het treintje zakken, en naar zijn communicatieapparatuur grijpen.

Klassement overboord

Dumoulin meldt aan zijn ploeggenoten dat hij niet goed is, en beslist daar, op 24 kilometer van de finish, dat hij zijn klassementsambities overboord gaat gooien, en voor het team gaat werken – meer in het bijzonder voor Primoz Roglic, de sterkste van hen twee. Dat doet hij een paar kilometer, en dan stuurt hij uit, in de hoop dat Roglic kan aanvallen. Maar dat gebeurt niet. De top van de klim is nog ver, en de afdaling die komt is technisch. Roglic krijgt zijn concurrenten niet van zich afgeschud. Dumoulin heeft zichzelf opgeofferd, maar het heeft niets opgeleverd.

Aan de finish is het gissen naar zijn beweegredenen. Zelf wil hij niks zeggen. De laatste keer dat Van Aert zo verschroeiend hard omhoog reed, zei Dumoulin ook al dat hij het niet breed had. „We weten allemaal dat Tom een stuk beter is dan hij zelf denkt”, zegt George Bennett aan de finish. „Hij heeft nog twee van dit soort etappes nodig om zichzelf ervan te overtuigen dat hij met de besten mee kan. Maar hij heeft zo’n zwaar jaar gehad.”

Voor Dumoulin aan dit seizoen begon, had hij 420 dagen niet gekoerst. Een slepende knieblessure hield hem veel langer dan hem lief was aan de kant. Hij voelde zich maandenlang geen wielrenner meer, wisselde van ploeg en vond uiteindelijk de lol in het fietsen weer terug. Toen hij zijn rentree dacht te maken, kreeg hij een parasiet. Daaroverheen kwam corona. Alsnog ging hij als een van de twee leiders naar de Tour. Met alle verwachtingen die daarbij komen kijken. Van het publiek. Want Tom Dumoulin is wel een oud-winnaar van de Giro d’Italia. Maar ook van zichzelf. En misschien waren die te hooggespannen. Want kun je echt verwachten dat een renner na een jaar niet racen de Tour kan gaan winnen?

„Je moet het in de context zien”, zegt zijn ploegmaat Sepp Kuss. „Hij wordt elke dag beter, maar het kost tijd om weer op dit niveau te komen. En er weer op te vertrouwen dat je drie weken lang elke dag kunt afzien.”

Jumbo-Visma had als doel om de derde week in te gaan met twee kopmannen zo hoog mogelijk in het klassement. Dat roepen ze al weken. Dat er één van lijkt te zijn afgevallen – Dumoulin staat nu vijftiende op 2 minuten en 20 seconden – zal slikken zijn. Maar het hogere doel blijft intact: geel in Parijs. Primoz Roglic, tweede in het klassement, staat er nog uitstekend voor.