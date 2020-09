Duizenden vrouwen demonstreren in Wit-Rusland tegen Loekasjenko

De Wit-Russische hoofdstad Minsk is deze zaterdag het toneel van demonstraties tegen de autoritaire president Loekasjenko. Duizenden vrouwen marcheerden door de straten van de stad en riepen om zijn aftreden, meldt persbureau Reuters. Eerder op de dag waren ook studenten op de been die om de vrijlating vroegen van medestudenten die de afgelopen weken gearresteerd zijn.

Volgens mensenrechtenorganisatie Viasna liepen zo’n vijfduizend vrouwen mee in de mars. Voor het eerst tijdens de protestacties tegen Loekasjenko in Wit-Rusland, die nu al vier weken aanhouden, lieten ook lhbt-activisten van zich horen. Zij waren aanwezig met regenboogvlaggen en vroegen aandacht voor de penibele positie van lhbt’ers in Wit-Rusland onder het presidentschap van Loekasjenko. Bij de demonstraties van de vrouwen werden geen arrestaties verricht, maar bij de studentenacties werden volgens persbureaus zeker dertig actievoerders in busjes meegenomen.

Verkiezingsoverwinning

In Wit-Rusland wordt nu al een maand hevig gedemonstreerd tegen de verkiezingsoverwinning van Loekasjenko. Hij won begin augustus de presidentsverkiezingen met 80 procent van de stemmen, al wordt die uitslag nauwelijks serieus genomen. De oppositie in het land accepteert de uitslag niet, en ook EU-leiders weigeren de uitslag te erkennen. Loekasjenko is sinds 1994 aan de macht en wordt door zijn autoritaire regeerstijl ook wel ‘de laatste dictator’ van Europa genoemd.

Vooral vrouwen laten bij de demonstraties de laatste weken van zich horen. Loekasjenko’s belangrijkste uitdager voor het presidentschap was Svetlana Tichanovskaja, die inmiddels in ballingschap in Litouwen zit. Tijdens de verkiezingscampagne liet Loekasjenko zich regelmatig neerbuigend uit over zijn vrouwelijke tegenstanders, die hij onder meer „domme wichtjes” en „zwakke zusters” noemde.

