Alsnog ontslag voor financieel topman de Volksbank

De onrust in de top van De Volksbank heeft de in ongerede gevallen financieel topman, Pieter Veuger, de kop gekost. Hij is zaterdagavond ontslagen door het NFLI, het instituut dat namens de Nederlandse overheid aandeelhouder is in de genationaliseerde bank. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt door de Volksbank. Een dag eerder maakte de raad van commissarissen van de bank bekend dat er een extern onderzoek komt naar hoe het tot een ontslag heeft kunnen komen.

Veuger was pas afgelopen maart aan zijn functie begonnen als hoogste financiële baas van de bank bekend van de merken SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen. Medio augustus maakte de raad van commissarissen bekend dat het „besloten had om afscheid te nemen” van de financieel topman. Het feitelijke besluit hierover lag echter in handen van de aandeelhouder, het NFLI.

Kort geding

Veuger spande twee keer een kort geding aan tegen de bank en het NFLI over zijn ontslag, waaronder afgelopen vrijdag. Hij eiste daarin opheffing van zijn schorsing, maar vooral een onderzoek naar de afgelopen maanden. Hij besloot de zaak uiteindelijk op het laatste moment „vooralsnog in te trekken” omdat hij de toezegging had gekregen dat er een onderzoek zou komen. De Volksbank verklaarde overigens daarna dat daartoe al een paar weken eerder een besluit was genomen.

Deze zaterdag vond er een bijeenkomst plaats over het voorgenomen ontslag met het NFLI, de voltallige directie van de Volksbank - dus inclusief Veuger - en de raad van commissarissen van de bank. Na die bijeenkomst besloot het NFLI Veuger te ontslaan, zonder verdere toelichting te geven. In een reactie laat Veuger erdoor te zijn overvallen. Hij hoorde er naar eigen zeggen pas van via het persbericht van de Volksbank. „Dit alles is nieuw voor me. Ik heb nu geen commentaar.”

Wat er nu precies aan de hand is in de top van de staatsbank, moet duidelijk worden uit de resultaten van het onderzoek dat dit najaar wordt verwacht. Volgens sommige bronnen zou er een gesloten cultuur heersen, waarbij kritische vragen niet worden gewaardeerd. President-commissaris Jan van Rutte verklaarde eerder dat Veuger moest vertrekken vanwege „een dynamiek tussen de directieleden die onvoldoende basis vormt voor een constructieve samenwerking”.

De raad van commissarissen benadrukte toen ook dat er „geen relatie is met de strategische richting van de bank”. De Volksbank probeert sinds de nationalisatie in 2013 een ‘maatschappelijke karakter’ te hebben. De bank worstelt echter met het verdienmodel: er wordt voornamelijk geleund op spaarproducten en hypotheken, waarmee door de aanhoudend lage rentes steeds minder geld verdiend wordt. Vorig jaar werd een nationalisatie uitgesteld omdat de bank daar nog niet sterk genoeg voor werd geacht. Een studie van het ministerie van Financiën naar de mogelijkheden, dat voor de zomer had moeten verschijnen, werd al eerder uitgesteld.