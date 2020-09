‘Zet maar even in de garage’

‘Does it spark joy? Zo nee, weg ermee.” Voor veel mensen is de boodschap van opruimgoeroe Marie Kondo nog een brug te ver. Bepalen wat rommel is en wat onmisbaar – het trekt een zware wissel op lichaam en geest. Daarbij het vooruitzicht van sjouwen, inladen en de martelgang naar de oranje hesjes van het gemeentelijk afvalbrengstation. „Zet maar zolang in de garage”, lijkt dan snel een aantrekkelijke tussenoplossing. Echt wegdoen kan altijd nog.

In Nederland (en de wereld) staan pakhuizen vol overtollige huisraad. Maar daar hoort veelal een actief besluit bij. Scheiding, verhuizing naar het buitenland? Bel Shurgard. Een garagebox daarentegen vult zich meestal onmerkbaar, slibt organisch dicht, oude koffer na gedemonteerd kinderledikant, tot eerst de auto er niet meer bij kan en je tenslotte zelf een weg moet banen.

Dit alles is scherp gezien door Rosalie van der Does, die kortgeleden cum laude is afgestudeerd aan de Fotovakschool met een serie over de Nederlandse garagebox. Opslag verliefd heet haar serie. De simpele opdracht die ze zichzelf stelde: ik wil weten wat zich bevindt achter al die rijen identieke gesloten grote deuren in de naoorlogse wijken van Nederland. Wat gebeurt daar?

Wel, gek genoeg is het er vaak verbazend netjes. Een auto staat er niet langer, maar vaak is zo’n box gewoon een extra kamertje geworden. Dan heeft iemand er een kookatelier gebouwd of een puike werkplaats of zijn man cave vol gitaren en een flipperkast. Alle foto’s zijn ’s avonds gemaakt, frontaal voor de geopende deur, en zo staar je in een met kunstlicht gevulde kijkdoos. En zo blijf je ook kijken naar zo’n garage vol uitgesteld weggooien, zo’n grot vol kwadratische meuk. Een schemergebied tussen weg en niet-weg. Het vagevuur voor net-niet-overbodige dingen, waarin je ook Marie Kondo kunt horen krijsen.

Rosalie van der Does, Opslag Verliefd. Met het werk van veertig andere pas afgestudeerde fotografen van 6 t/m 11 september te zien in Loods 6, Amsterdam. Info: area2020.nl