Wout van Aert pakt in waaieretappe zijn tweede ritzege

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft in de zevende etappe van de Tour de France zijn tweede ritzege gepakt. De renner van Jumbo-Visma was de snelste in Lavaur na een enerverende rit van 168 kilometer vanuit Millau. Hij bleef de Noor Edvald Boasson Hagen en de Fransman Bryan Coquard voor in de sprint en bezorgde de Nederlandse ploeg de derde etappezege in deze Tour.

Lees ook: Jumbo-Visma dicteert de koers, het grootste gevaar schuilt in overmoed

De etappe werd lang gekleurd door Bora-hansgrohe, de ploeg van de Slowaak Peter Sagan. De Duitse wielerploeg zorgde er al vroeg voor dat het peloton in stukken brak. De klassementsrenners streden in een spannende laatste veertig kilometer door de zijwind om verschillen, waarbij de nummer drie uit het klassement, de Sloveen Tadej Pogacar, maar ook Bauke Mollema, Mikel Landa, Richard Carapaz en Richie Porte, meer dan een minuut verloren.

De Brit Adam Yates behoudt de gele trui, met drie seconden voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma.

Van Aert: zonde als ik het niet zou proberen

De 25-jarige Wout van Aert was heel blij met zijn fraaie overwinning. „Ik ben hier heel trots op”, zei hij in een eerste reactie op de gewonnen sprint.

„Ik was de hele tijd gefocust op ploeggenoot Primoz Roglic en had niet verwacht dat het zo’n chaos op het einde zou zijn”, zei Van Aert. „We waren nog maar met een kleine groep en het zou zonde zijn geweest als ik het niet zou proberen. Ik kon mijn sprint gemakkelijk inzetten en vond een gaatje aan de rechterkant.”

De renner van Jumbo-Visma kon zijn geluk niet op, ook voor zijn kopmannen. „Het was een goede dag voor het algemeen klassement en enkele concurrenten voor het klassement hebben tijd verloren.”

Peloton brak al snel

Op papier leek het een rit voor een massasprint, maar de renners beslisten anders. Op de eerste beklimming van de dag, de Côte de Luzençon, trok Bora-hansgrohe flink door toen meerdere sprinters op achterstand reden. Een groep met de drager van de groene trui, de Ier Sam Bennett, kwam daardoor op kleine achterstand te rijden. Een andere groep met sprinters Caleb Ewan en Cees Bol reed al snel op veel grotere achterstand.

Lees ook dit Twistgesprek: Het enige veilige wielrennen is niét wielrennen

Door het tempo van Bora werden de verschillen steeds groter. De groep met Bennett en Benoît Cosnefroy, de drager van de bollentrui, zag de achterstand halverwege de etappe oplopen tot meer dan vier minuten. De achterste groep met Bol en ook Wout Poels reed toen al op bijna acht minuten achterstand.

Zijwind

Na het passeren van Castres op zo’n veertig kilometer van de finish brak de voorste groep door toedoen van Ineos Grenadiers in drie stukken door de zijwind. Het voornaamste slachtoffer was de drager van de witte trui, de Sloveen Tadej Pogacar. Ook Trek-Segafredo-renners Bauke Mollema en Richie Porte en de Spanjaard Landa zaten in de achtervolgende groep. Giro-winnaar Richard Carapaz van Ineos zakte door een wielwissel naar die tweede groep en verloor eveneens 1.21 minuut.

Bennett, de drager van de groenepuntentrui kwam binnen op bijna een kwartier. Sprinters Bol en Ewan kwamen, net als de geblesseerde Wout Poels, kort daarna over de streep.

(ANP)