Wit-Rusland gaat naar de hoogste bieder

Bijna een maand na de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland – door het Westen als vrij noch eerlijk beschouwd – bewijzen de protesten in Minsk en andere steden dat Loekasjenko wanhopig vecht voor het voortbestaan van zijn 26-jarige bewind. Door het merendeel van zijn ‘onderdanen’ wordt hij niet meer gerespecteerd. Nu Europa en de VS hem niet meer als wettig president van Wit-Rusland erkennen, heeft hij zich, zoals verwacht, gewend tot Moskou, dat hij nog maar een paar weken geleden van een ‘aanval’ op de Wit-Russische soevereiniteit beschuldigde.

Vladislav Inozemtsev is als hoogleraar economie verbonden aan het Russia and Eurasia Program van het Center for Strategic and International Studies in Washington.

Rusland is nog de enige partner waar Loekasjenko mee kan en wil praten. Woensdag was zijn minister van Buitenlandse Zaken Makey in Moskou en de dag erna arriveerde de Russische premier Misjoestin in Minsk. Rusland heeft Loekasjenko al bijgestaan met een team van spindoctors en mediaprofessionals, ter vervanging van de lokale medewerkers van de staatstelevisie- en radiozenders. Maar nu staan er nog veel ernstiger zaken op het spel.

‘Westelijke muur’

De meeste westerse deskundigen richten zich inmiddels op de geopolitieke kanten van de relatie tussen Rusland en Wit-Rusland, waarbij ze terecht betogen dat Moskou niet kan toestaan dat de grenzen van de Unie van Rusland en Wit-Rusland zomaar 600 kilometer dichter naar Moskou zouden opschuiven en nog eens de mogelijkheid zou kunnen ontstaan dat een ‘Westelijke muur’ van de Baltische landen tot de Zwarte Zee Rusland van Europa zou gaan scheiden.

Maar Rusland beschikt eigenlijk maar over beperkte middelen om in Wit-Rusland in te grijpen: het land kan niet met geweld worden veroverd, de bevolking wil niet Russisch worden en het Kremlin beseft heel goed dat het in deze woelige tijden geen negen miljoen boze nieuwe burgers kan gebruiken. Ik wil dan ook voorstellen om de economische kant van het spel eens nader te bekijken.

Grootste investeerder

De afgelopen twintig jaar heeft Wit-Rusland enorme economische voordelen uit de samenwerking met Rusland weten te halen, vrijwel zonder er iets voor terug te doen. Zelfs de woordvoerders van het Kremlin schatten de netto vermogensoverdracht van Rusland naar Wit-Rusland op maar liefst 5 miljard dollar per jaar.

Rusland is nu verreweg de grootste buitenlandse investeerder in de Wit-Russische economie. Het bezit bijna 8 miljard dollar (ruim 6,5 miljard euro), oftewel 48 procent van de buitenlandse schuld van het land (deze week saneerde Moskou 1 miljard van de Wit-Russische schuld en kreeg meteen een verzoek om nog eens 600 miljoen dollar op te schorten).

Maar ik denk niet dat Moskou ooit op een aflossing van de Wit-Russische schuld heeft gehoopt – het heeft die, vaak tevergeefs, gebruikt in zijn strijd om Wit-Russische bezittingen. Eén keer maar is zo’n gevecht ten dele geslaagd: in 2007 en in 2011 wist Gazprom het Wit-Russische aardgastransportsysteem Beltransgaz te kopen – voor maar liefst 5 miljard dollar, bijna tweemaal zoveel als de onafhankelijk geschatte bedrijfswaarde.

Piratisering

Sindsdien heeft Loekasjenko zijn bijna persoonlijke controle over de grootste Wit-Russische ondernemingen weten te behouden: de olieraffinaderijen zoals Naftan in Navapolatsk, de kunstmestbedrijven van Belaruskaliy, de vrachtwagenfabrieken van MAZ en BelAZ, de belangrijke fabrikanten van tractoren en andere landbouwmachines in Minsk en Gomel. De ‘piratisering’ à la Rusland heeft in Wit-Rusland nooit plaatsgevonden en de industriële ondernemingen zijn een lekker hapje voor Russische investeerders, waarvan er velen nu al in het buurland actief zijn.

In Rusland en Wit-Rusland bestaat geen scheiding tussen de macht en het geld

De Russische staatsbedrijven proberen nu vooral achter de schermen te opereren door particuliere bedrijven naar voren te schuiven. Eén daarvan is een familiebedrijf van Michail Goetseriev (zijn familie werd tussen 2015 en 2019 als de rijkste van Rusland beschouwd). Plotseling werd zijn oliemaatschappij Safmar de enige die Wit-Rusland van olie voorzag, zelfs nadat Poetin opdracht had gegeven de leveranties in januari 2020 te staken. Goetseriev was een betrouwbare partner van Loekasjenko’s oudste zoon Viktor bij de opzet van de cryptovalutabeurs in Minsk en bij grootscheepse witwasoperaties.

Een andere Russische zakenman, Dmitry Mazepin, eigenaar van het bedrijf Uralchem dat een groot deel van de Russische kunstmestproductie beheerst en fel concurreert met het Wit-Russische Belaruskaliy, pleitte toen de protesten in Minsk uitbraken voor een ‘Reddingscomité voor Wit-Rusland’ waarin het Wit-Russische en Russische bedrijfsleven zich zou moeten verenigen – vermoedelijk met het oog op zijn kansen om zijn aloude rivaal over te nemen.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het bedrijf van beide ondernemers niet bepaald gesmeerd loopt. Hun schulden overschrijden de marktwaarde van hun bezit en in beide gevallen blijft de grootste bank van Rusland, Sberbank, achter hen staan. Goetseriev is de bank minstens 5,1 miljard dollar schuldig, terwijl het vermogen van zijn familie niet meer dan 3,2 miljard dollar bedraagt, en het bedrijf van Mazepin kreeg meer dan 3,9 miljard dollar van Sberbank, terwijl de totale omzet over 2019 maar circa 1,2 miljard dollar bedroeg.

Cruciaal lid

De ceo van Sberbank, German Gref, staat al sinds de jaren negentig bekend als naaste medewerker van Poetin en als cruciaal lid van het team dat het economische hervormingsprogramma opstelde voor Poetins eerste presidentstermijn.

Inmiddels heeft hij zich ontpopt als de meest waardevolle lobbyist van Loekasjenko, die zijn boodschappen rechtstreeks bij het Kremlin bezorgt en de Wit-Russische dictator aardigheidjes geeft zoals laatst een dure fontein die in Minsk werd geopend met een ceremonie die het hoogtepunt van Loekasjenko’s ‘presidentscampagne’ vormde. Grefs beweegredenen zijn duidelijk: hij wil mooie stukken Wit-Russisch staatseigendom veiligstellen voor zijn klanten die misschien anders failliet zouden gaan – maar waarom de Wit-Russische bevolking daar belang bij zou hebben, weet niemand.

Prijs voor machtsbehoud

Ik ben dan ook van mening dat er tussen Rusland en Wit-Rusland op het ogenblik een verfijnde afweging plaatsvindt tussen financieel half-failliete Russische oligarchen en een politiek half-failliete Wit-Russische autocraat over de prijs die moet worden betaald om hem aan de macht te houden. Komen ze tot zaken, dan zal dit worden gedekt door de Russische staatsfondsen of door leningen van de Russische staatsbanken, zonder dat instellingen in Wit-Rusland of Rusland dit tegen kunnen houden.

In landen als Rusland en Wit-Rusland bestaat geen scheiding tussen de macht en het geld. Poetin en Loekasjenko hebben een systeem geschapen waarin het één vrijelijk wordt omgezet in het ander en omgekeerd; een ‘commerciële staat’ waarin de publieke zaak gewoon het meest winstgevende soort particuliere onderneming is. Daarom mogen de betrekkingen tussen Rusland en Wit-Rusland ook niet als zuiver geopolitiek worden beschouwd. Miljarden dollars konden weleens wezenlijker zijn om de Russische politiek te begrijpen dan de duizenden vierkante kilometers grondgebied waarop de westerse deskundigen meestal hun analyse richten.