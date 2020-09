Wilde hond zingt nog in het wild

Naam: Zingende hond van Nieuw- Guinea Wetenschappelijke naam: Canis hallstromi Leefplek: Hooggebergte van Nieuw-Guinea, ver van de bewoonde wereld. Uiterlijk: Middelgroot, goudbruine vacht, dikke staart, witte buik en sokjes. Opvallend: Net als de dingo is het een afstammeling van gedomesticeerde honden die 3.500 jaar geleden met de mens meekwamen vanuit Azië.

Wolven en honden kunnen huilen, maar er is maar een soort die dit zo tot kunst heeft verheven als de zingende hond van Nieuw-Guinea.

Er leven wereldwijd nog enkele honderden van deze diersoort in gevangenschap, en lang is gedacht dat het dier in het wild was uitgestorven.

Maar nieuw genetisch onderzoek laat zien dat er toch nog enkele exemplaren over zijn in de hooglanden van Nieuw-Guinea. Een expeditie van James McIntyre wist drie bloedmonsters van wilde zingende honden te bemachtigen nabij de Grasbergmijn in de Indonesische provincie Papoea. Uit de vergelijking van het dna van deze dieren met dat van ruim duizend andere hond- en wolfachtigen blijkt dat zij inderdaad nauw verwant zijn aan zingende honden in gevangenschap en aan de Australische dingo.

Een vrouwelijke zingende hond van Nieuw-Guinea in de dierentuin van San Diego: