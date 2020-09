Wie genoeg verdient is weg uit Baltimore

Het kerkhof aan Edmondson Avenue ligt er beter bij dan de huizen aan de overkant. Landelijk, romantisch haast. Op de veranda van nummer 3022 staat: ‘No Trespassing’. Je kon het pand niet eens betreden als je al zou willen. De trap is verrot, de kelder dichtgetimmerd. De ruiten in de erker op de eerste verdieping zijn ingegooid en afgeplakt. Verder Baltimore in wordt het nog erger: ingestorte daken, vervallen huizen.

Naar het Capitool Over deze serie

De VS kiezen op 3 november een president en 470 leden van het Congres. Jutta Chorus volgt de verkiezingscampagne in het door Democraten gedomineerde Baltimore. In de eerste aflevering volgde ze Kim Klacik, kandidaat voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden.



Terwijl ze zo mooi waren. Als Ralph Sapia, echtscheidingsadvocaat, dinsdagochtend bij de koffie zijn vrienden over de staat van zijn ouderlijk huis vertelt, kan hij alleen maar het hoofd schudden. Zijn moeder is er opgegroeid, in de eengezinswoning met de elegante details, vlak na de Eerste Wereldoorlog gebouwd. Middenklasse woningen voor arbeiders, drie grote slaapkamers. De avenue was nog een avenue, rustig, groen. „Mijn grootmoeder nam me als jongetje mee naar de bloemist die in de straat daarachter een winkeltje had”, zegt Sapia.

Het was een idylle voor de kleine, katholieke Ralph. Maar zwarte Amerikanen en Joden mochten tot in de jaren zestig niet in de buurt van Edmondson Avenue wonen. „Het was een door en door gesegregeerde stad.”

Vijf vrienden zitten bij Larry Horwitz in de tuin, in een buitenwijk ten noorden van Baltimore. Vier Democraten en een Republikein, ze noemen zichzelf salonsocialisten. Bij Starbucks, waar ze normaal zitten, kun je alleen nog koffie afhalen.

„Elke keer als ik ga kijken, is de verkrotting verder opgerukt”, zegt Sapia. „Het begon bij blok 18, nu is het tot blok 40 onbewoonbaar.”

„Ik reed vorig weekend met de bus door West-Baltimore”, zegt Horwitz. „Ik dacht: ben ik hier zo lang niet geweest of ben ik het vergeten? Het lijkt Beiroet wel.”

„Dit is nergens mee te vergelijken”, zegt Sapia.

Hoe kon Baltimore afglijden van een welvarende arbeidersstad naar een verzameling verkrotte buurten waar het vuilnis niet meer wordt opgehaald en waar bendes gratis heroïne laten testen door verslaafden? Dertigduizend verlaten huizen in een stad van ruim 590.000 inwoners. De bevolking neemt met 1 procent per jaar af en is nu ongeveer zo groot als in 1910. Wie genoeg verdient, heeft Baltimore doorgaans verlaten om buiten de stad van lagere belastingen te genieten – meestal witte bewoners. In 1960 was 65 procent van de inwoners wit, in 2020 is 63 procent van de inwoners zwart.

Het gevolg: de inkomsten van de stad zijn gekelderd. Op de ruïnes wordt geen onroerendgoedbelasting geheven en van de overgebleven inwoners leeft een op de vijf onder de armoedegrens; die betalen ook niets.

„Baltimore is een puzzel”, had de jonge zwarte Republikein Jovani Patterson op een partijavondje gezegd. „Alle stukjes zitten in de doos, maar ze liggen niet goed.”

Wie moet zich het lot van de stad aantrekken? Wie kán dat? Baltimore wordt bestierd door een vijftienkoppige gemeenteraad en een burgemeester. Dan heb je de staatssenatoren: zes voor de stad, plus dertien leden voor Baltimore in het Huis van Afgevaardigden van Maryland. In het landelijke Huis zitten drie leden die Baltimore vertegenwoordigen. Al die volksvertegenwoordigers, veruit de meeste Democraat, bekommeren zich om de stad – en het helpt niets.

Dat is waar de Republikeinse uitdager Kim Klacik haar campagne op richt: als al die Democraten het zo goed voorhebben met de stad, waarom ligt ze er dan zo slecht bij?

De vijf vrienden trekken een gezicht bij het horen van de naam Klacik. „Die marcheert door de wijken en zegt dat alles fout is”, zegt Sapia’s vrouw. „Overdramatisch.”

Heeft ze geen punt? „Ik zie bij haar iets van het enthousiasme dat ik had toen ik actief was in de burgerrechtenbeweging eind jaren zestig”, zegt Horwitz.

Sapia: „Ze wil alles aan de markt overlaten. Daar heeft de gemeenschap die ze zegt te vertegenwoordigen weinig aan. Haar partij wil geen geld steken in het openbaar onderwijs. Als je een kind bent dat in West woont en je weet niet eens hoe laat je moeder thuiskomt, óf ze thuiskomt, kun je dan besluiten een andere school te kiezen?”

Het ouderlijk huis van Ralph Sapia in 1957.

Ik vraag Ralph Sapia hoe het met zijn ouderlijk huis afliep. „Het is nu van mijn broer”, zegt hij. „Hij probeerde het te verkopen. Dat lukte niet, het was helemaal uitgewoond. Toen wilde hij het aan de gemeente schénken. Maar die weigerde het aanbod.” Veel van zijn cliënten bezitten dichtgetimmerde huizen, zegt hij. „Ze procederen bij de rechtbank om van hun eigendom af te komen. Om de gemeente te dwingen een fatsoenlijke woningbouwpolitiek te voeren.” Eén cliënt is het gelukt. „Na drie jaar, zes zittingen en 6.000 dollar toe. Maar de bouwval staat daar nog steeds.”