Wie gaat op een druilerige oktoberavond nog buiten eten?

Op een halfbewolkte dinsdagmiddag, de eerste van september, zijn de tientallen terrastafeltjes op het Scheffersplein in Dordrecht nagenoeg leeg. Her en der zitten wel plukjes mensen – uit de wind, tegen de gevels van de cafés en restaurants aan. Twee pubers hangen onderuitgezakt tegen de sokkel van het standbeeld van kunstschilder Ary Scheffer. Vandaag was hun eerste schooldag.

Hoe anders was dat twee weken geleden, vertelt Dennis van Buuren, de jonge eigenaar van Italiaans restaurant Luca en Vissers Poffertjes, beide bij het Scheffersplein. Tijdens de hittegolf van augustus was het hier stampvol. Bij restaurant Luca heeft hij, net als de meeste van zijn buren, een hoop stoelen buiten staan. 135 zijn het er bij hem. Eerder waren dat er ook zoveel, maar vanaf de heropening van de horeca in juni moesten de tafeltjes ineens veel verder uit elkaar staan. Van de gemeente Dordrecht mochten ondernemers daarom meer buitenruimte pakken. Bovendien schafte ze de parkeertarieven tijdelijk af, zodat het aantrekkelijker was om naar de stad te komen.

Dus was het deze zomer afgeladen vol met studenten, dagjesmensen, vakantievierders in eigen land. Voor de deur van Vissers Poffertjes, nét van het plein af, fabriceerde Van Buuren een steigerhouten terrasafzetting. Daar was een vergunning voor nodig, maar die kwam „sneller dan verwacht”. Hij wijst op het terras voor de deur – deels op de stoep, deels op de straat. „Eerst kon ik hier twee tafels met elk vier stoelen op anderhalve meter afstand kwijt. Als Piet dan met een kop koffie de krant kwam lezen op zondag, was zo’n tafeltje al helemaal bezet.”

De terrasuitbreiding – er staan nu vier tafeltjes met zestien stoelen – maakte een deel van zijn omzetverlies over maart, april en mei goed, zegt Van Buuren. „Ik sta dit jaar letterlijk voor niks te werken, en ook nog eens drie keer zo hard.” Dus dat hij deze zomer buiten meer omzet kon draaien dan normaal, was mooi meegenomen. Maar het compenseert zijn totale verlies allerminst. Van Buuren: „Voor corona stonden hier op een vrijdagavond rustig honderd mensen te borrelen.” En dat kan nog altijd niet.

Aanvragen voor terrasuitbreiding werden de afgelopen maanden overal in Nederland gedaan, weet brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De ene gemeente was daarbij inschikkelijker dan de andere. Zo kreeg Utrecht kritiek omdat de gemeente in bepaalde straten géén extra tafels en stoelen toeliet, terwijl daar volgens uitbaters alle ruimte voor was. Sommige Groningse ondernemers moesten deze zomer tot hun woede hun terrassen zelfs grotendeels weghalen, om plaats te maken voor ruimere wandelpaden.

Elkaar ontmoeten

In Arnhem was van zulke ergernis weinig sprake, zegt Robert Wittenberg. Hij is vestigingsmanager van café-brasserie Dudok, en zit samen met een ander café op een pleintje aan de zuidkant van het centrum. Uit de gesprekken die Wittenberg met collega’s en de gemeente voerde, weet hij dat bijna zestig ondernemers een aanvraag deden voor terrasverruiming. „Het merendeel van de aanvragen is gehonoreerd.”

De gemeente Arnhem heeft geprobeerd zich zo coulant mogelijk op te stellen, zegt ook burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA). „Horeca is belangrijk voor een stad”, zegt hij. „Voor de werkgelegenheid – veel jongeren hebben er hun bijbaan – maar ook sociaal en psychologisch. Het is de plek waar we elkaar ontmoeten. En dat helpt ons ook deze coronacrisis door te komen.”

Arnhem hanteerde daarom het ‘ja-tenzijprincipe’, zegt Marcouch. Natuurlijk kon niet iedereen zijn terras uitbreiden. Soms zijn straten te smal, hulpdiensten moeten er nog wel langs kunnen. Marcouch: „En de stoep is óók een plek voor voetgangers. Iemand met een rolstoel moet er ook langs kunnen.” Maar als het kon, stemde de gemeente in, zegt hij.

Ook Robert Wittenberg van Dudok deed een aanvraag. In zijn brasserie heeft hij gewoonlijk plek voor 150 gasten, maar met anderhalve meter afstand kan hij er nog slechts vijftig kwijt. Al voor de heropening van de horeca op 1 juni ging hij daarom in gesprek met andere partijen op en rond het plein, zoals de Eusebiuskerk en de markt die er op vrijdag en zaterdag staat. Zijn verzoek werd snel behandeld en goedgekeurd; het was „binnen een week afgehamerd” door de gemeente.

De ondernemer en zijn buurman gebruiken nu nagenoeg het hele plein als terras. Niet dat ze meer tafels hebben, maar nu het oppervlak tweeënhalf keer zo groot is, kan hij ‘op afstand’ net zoveel gasten kwijt als vorig jaar.

Het plein is er gezelliger op geworden, vindt Wittenberg. En op donderdagavond breekt hij zijn terras op, „zodat Theo op vrijdag zijn planten en bloemen kan verkopen, onder onze luifel.”

Omdat hij zijn terras mocht uitbreiden, heeft Wittenberg eigenlijk een heel goede zomer gehad, zegt hij. Dat schrijft hij vooral toe aan de vele Nederlanders die in eigen land op vakantie gingen. „We zitten hier vlak bij de Veluwe: campings en huisjes puilden daar deze zomer uit. En ook uit Duitsland kwam veel bezoek.”

Café De Schoof in Arnhem bestond twee weken geleden veertig jaar, maar een feestje zat er dit jaar niet in. Foto Merlin Daleman

Vaste gasten

Een beetje geluk hebben is het ook, weet Sander Wind, mede-eigenaar van restaurant Fortvier, dat aan een meer ligt aan de rand van Arnhem. Wind mocht zijn terras flink uitbreiden, omdat er toch alle ruimte was, en had daardoor een goede zomer. Maar als voorzitter van de KHN in regio Gelderland kent hij ook voldoende verhalen van uitgaansgelegenheden die niet open konden, of niet die extra ruimte hadden om hun terras te vergroten. Voor zulke zaken ziet hij het somber in.

Liesbeth de Zoete heeft zo’n zaak. Zij en haar man Frank zijn eigenaar van café De Schoof aan de drukke Korenmarkt in het centrum. Het is een bruine kroeg – „Nee, geen tapijtjes op de bar, zo erg is het niet” – met veel vaste gasten. Twee weken geleden bestond het café veertig jaar, maar een feestje zat er dit jaar niet in.

De Schoof heeft een eigen terras, maar in ‘gewone’ tijden is dat vooral een aanvulling op de voornaamste inkomstenbron: het uitgaanspubliek. „Normaal staan hier in het weekend 200 tot 250 man”, zegt De Zoete. Nu dat niet kan, leveren de tafels en stoelen op de Korenmarkt hun enige verdiensten. En uitbreiden zat er helaas niet in. Dat plein is omringd door horeca, dus het was al volgebouwd met terras. Een gelukje was dat de buurman van De Zoete nog altijd helemáál dicht is.

Nieuw onzekerheid

Nu de zomer op zijn eind loopt en de hitte heeft plaatsgemaakt voor herfstachtige dagen, breekt voor veel horecabedrijven een nieuwe fase van onzekerheid aan. Want wie gaat op een druilerige oktoberavond, als de temperatuur buiten tot onder de tien graden zakt, nog op een terras zitten? En hoe verdien je als uitbater genoeg, als je volledig bent aangewezen op de binnenruimte en daar veel minder tafels dan anders staan?

Bovendien is het op veel plekken nog maar de vraag of de ruimere terrassen mogen blijven. Veel vergunningen om uit te breiden zijn tijdelijk. In Arnhem loopt die toestemming tot 1 oktober, in Dordrecht tot 1 november.

Ondernemers denken al aan overdekte terrassen en een deken of schapenvacht voor de gasten

Een enkele gemeente besloot al de vergunning te verlengen. Zo mag in het Zuid-Hollandse Hillegom het terras twee maanden langer blijven staan. De gemeente Kampen verlengde de vergunning zelfs tot oktober volgend jaar. En ook in Arnhem wil de gemeente kijken of het mogelijk is de vergrote terrassen de hele winter toe te staan, zo kregen ondernemers deze week te horen.

Maar om de winter echt gezond door te komen, zijn tafels en stoelen buiten onvoldoende, zeggen de Arnhemse uitbaters. Willen ze de komende maanden nog aan de terrassen verdienen, dan moeten die ook een beetje gerieflijk zijn.

Liesbeth de Zoete van café De Schoof heeft parasols om een buitje tegen te houden, maar hoopt ook dat ze toestemming krijgt om hogere windschermen neer te zetten en straalkachels te plaatsen.

Hoe belangrijk zulke aanpassingen zijn, zag Robert Wittenberg van Dudok al op koude, verregende zomerdagen. Dan was de omzet echt een heel stuk lager. Zelf heeft hij al een luifel en hij denkt na over windschermen. En terrasverwarming? „Anno 2020 kun je eigenlijk niet meer stoken voor de mussen”, zegt hij. „Dus ik denk eerder aan dekens en schapenvachten. En een terrasvlonder, zodat je niet op de koude grond zit.”

Maar zulke uitgaven kan hij alleen doen als hij zekerheid krijgt van de gemeente, zegt Wittenberg. Hij hoopt daarom snel te horen of het verruimde terras er ook de komende jaren mag staan. „Pas dan kun je investeringen doen die je over meer jaren kan afschrijven.”

De sector in cijfers 51 procent minder omzet had de horeca in het tweede kwartaal minder dan een jaar eerder, meldde het CBS deze week. In april en mei was de horeca gedwongen gesloten. 60 procent bedroeg de omzetdaling zelfs voor cafés en kroegen. 112 horecabedrijven gingen in de periode april-juni bankroet. Dat was ruim 10 procent van alle faillissementen, waarmee de horeca relatief de zwaarst getroffen sector is. 21.784 horecabedrijven vroegen steun aan tijdens de eerste ronde van loonsubsidieregeling NOW. Zij ontvingen 282 miljoen euro, meer dan enige andere sector. In de tweede ronde NOW werden er, volgens een tussenstand van 11 augustus, 8.246 steunaanvragen toegekend. 70 procent van de horecaondernemers betwijfelt of ze de coronacrisis overleven, zo stelt branchevereniging KHN.

Waarom tijdelijk?

Uitbater Dennis van Buuren uit Dordrecht hoopt dat de gemeente financieel bijspringt. Als voorzitter van de ondernemersvereniging Scheffersplein vroeg hij al offerte aan voor een overkapping. Een houten ‘vakwerktent’ moet het worden, een soort „Duitse bierstube”. Windstil, en ook gewoon gezellig. Van Buuren: „Maar het bedrag ervoor kunnen we niet zomaar volledig ophoesten naast de vaste lasten die we al hebben.” Deze week legt hij het plan aan de gemeente voor.

Die staat open voor alle suggesties, zegt wethouder Maarten Burggraaf (VVD). „En dan gaan we net als in het voorjaar weer met bewoners, ondernemers en hulpdiensten om de tafel om te kijken of het plan veilig en haalbaar is.”

Zelf denkt Burggraaf nu, als hij door het centrum van Dordrecht loopt: „Waarom zouden we dit tijdelijk doen?” Hij vindt het er een stuk sfeervoller op geworden. Maar er wegen natuurlijk altijd meer belangen mee.

De gemeente Arnhem wil naar ‘maatwerk’ toe, zegt burgemeester Marcouch. Wat bij de ene horecazaak wel kan, is bij de andere misschien niet mogelijk. En voor de ene zaak is een terras de komende maanden ook veel belangrijker dan voor de andere. Sander Wind van bistro Fortvier kan ’s winters bijvoorbeeld prima zonder tafels en stoelen buiten, zegt hij. Binnen heeft de regiovoorzitter van KHN meer dan voldoende ruimte.

Voor een uitgaanscafé als De Schoof is een warm en comfortabel terras dan misschien wel weer de enige levensader. Ondanks de heropening in juni ontvangt eigenaar De Zoete binnen nog altijd geen gasten, omdat het gewoonweg niet gáát. „Onze zaak is groot hoor, maar vooral lang en diep.” Meer dan een handvol zitplaatsen kon ze echt niet kwijt. „En is dat dan gezellig? Ik denk van niet.”