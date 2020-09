We moeten Poetin nu krachtig veroordelen en bestraffen

Op 14 februari 2014 beklom Guy Verhofstadt, de liberale europarlementariër, het podium op de Maidan in Kiev. Naast hem stond VVD’er Hans van Baalen. Ze droegen dikke winterjassen en ademden wolkjes. Duizenden Oekraïeners luisterden, met Europese vlaggen, in de kou naar de Belg. Verhofstadt meldde dat de EU sancties instelde tegen de regering-Janoekovitsj, die onder druk van Rusland een associatieakkoord met de EU had afgeblazen en nu het leger op de demonstranten afstuurde. „Jullie moeten ons niet bedanken”, riep Verhofstadt, „wij bedanken júllie. Jullie verdedigen hier Europese waarden en Europese principes en democratie!”

Nu keren burgers zich in buurland Wit-Rusland tegen hun president. Maar in Minsk komen geen Europese politici spreken. Die zijn allemaal als de dood dat de Russen dat als provocatie opvatten.

Die afzijdigheid is verklaarbaar. De welgemeende speeches van Verhofstadt en andere Europese prominenten in Kiev hebben maar één ding opgeleverd: teleurstelling. Kort na Verhofstadts speech bezette Poetin de Krim en begon hij een oorlog in de Donbas. Europa deed niets om Oekraïne te helpen.

In 2008 gebeurde hetzelfde in Georgië. Er wapperden Europese vlaggen aan ministeries en hotels in Tbilisi. Veel Georgiërs wilden bij Europa horen. Ze hervormden, uit zichzelf, als dollen om aan onze criteria te voldoen. De ene hoge Europese delegatie na de andere kwam vertellen hoe geweldig dat was. Toen bezette Rusland Abchazië en Zuid-Ossetië. Wij veroordeelden het, maar deden niets.

We moedigden Oekraïeners en Georgiërs aan – maar toen de Russische beer ging grommen, stapten wij opzij en incasseerden zij de klappen.

Als je nu naar Minsk kijkt, kun je vaststellen: we hebben onze les geleerd. We willen geen gesodemieter met Rusland in een land dat president Poetin als zijn invloedssfeer beschouwt, en houden ons afzijdig. We willen niet wéér verwachtingen wekken die we niet kunnen waarmaken. We slagen daar verdomd goed in. De Wit-Russische oppositie heeft geen illusies over Europese integratie. Ze weten dat wij niets voor hen kunnen betekenen. In Minsk is geen Europese vlag te zien.

Gut so? Nee. Eigenlijk is dit nog erger, pijnlijker en schijteriger dan wat er in Kiev en Tbilisi gebeurde. Want we sympathiseren met die Wit-Russische demonstranten. We sympathiseren met hun verlangen naar democratie en gerechtigheid. We sympathiseren met die vrouwen in het wit, met de beheerste, integere, soms ludieke manier waarop ze zich uiten. Maar we doen er niets mee, bang dat Poetin dan weer met geopolitieke verwijten komt en ook dit land knecht.

Maar onze passieve houding sorteert geen effect. Poetin lijft Wit-Rusland in. Agenten met bivakmutsen plukken scholieren van het schoolplein en duwen ze in overvalbusjes. Hartverscheurend. Sommige agenten dragen nieuwe Russische wapens en zijn door Moskou (aan)gestuurd, op verzoek van president Loekasjenko. In ruil heeft Loekasjenko verklaard dat er „van Brest (aan de Wit-Russische grens met Polen) tot Vladivostok” maar één vaderland is. Kortom, Wit-Rusland is zijn soevereiniteit al kwijt.

Het is een slechte dienst die wij de Wit-Russen hier bewijzen. En onszelf. Is dit waar wij voor staan? Wat zijn onze veelgeroemde waarden en principes waard, als we de novitsjok-koning bij voorbaat een walk-over geven?

Als we niet willen vechten, prima. Maar laten we dan op zijn minst iets anders doen: man en paard noemen, ophouden met wegduiken. We moeten deze interventie krachtig veroordelen en bestraffen. We moeten stoppen met projecten die Poetin macht geven over onze (energie)voorziening. Met hem economisch de hand blijven reiken, alsmaar ‘dialoog zoeken’ om hem niet te tarten – dit verandert zijn gedrag niet. Tijd om dat te erkennen en in politiek beleid om te zetten. Liefst vóórdat hij de regionale machtsbalans nog verder verandert.

