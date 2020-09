In eerste instantie wilde het kabinet de wet juni al in laten gaan. Maar na kritiek vanuit zowel politiek als maatschappij nam het alsnog langer de tijd om tot een voorstel te komen.

Dat is nu af. In Haagse Zaken leggen Pim van den Dool en Folkert Jensma uit waarom het kabinet de wet nodig acht. Je hoort wat in het conceptvoorstel stond en wat uiteindelijk het huidige wetsvoorstel heeft gehaald.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Haagse Zaken: Het CDA en de wet van Murphy.