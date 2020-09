‘Verdachte schietpartij Portland doodgeschoten door politie’

Een man die verdacht werd van betrokkenheid bij het doodschieten van een pro-Trump-demonstrant tijdens de protesten in Portland, is donderdagavond tijdens zijn arrestatie doodgeschoten door de politie in de Amerikaanse plaats Lacey. Volgens agenten was de 48-jarige Michael Reinoehl gewapend. Dat meldt The New York Times.

Eerder op de dag had Reinoehl tijdens een interview met Vice gezegd dat hij handelde uit zelfverdediging tijdens de fatale schietpartij van de demonstrant eind augustus. „Ik had geen keuze”, zei Reinoehl. „Nou, ik had natuurlijk wel een keuze. Ik had kunnen toekijken hoe ze een gekleurde vriend van mij zouden doden. Maar dat liet ik niet gebeuren.” Hij zei in het fragment niet dat hij de 39-jarige Aaron Danielson ook had doodgeschoten.

Danielson, die een petje droeg van de uiterst rechts-christelijke groepering Patriot Prayer en een insigne met de pro-politieslogan Blue Lives Matter, maakte eind augustus waarschijnlijk deel uit van een bijeenkomst gekant tegen de antiracismeprotesten. Reinoehl was volgens Vice een veteraan die naar eigen zeggen „beveiliging” bood bij de antiracismedemonstraties in Portland.