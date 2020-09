Verdachte (26) van bedreigen Omtzigt moet voor de rechter komen

Een 26-jarige man uit Heerlen die verdacht wordt van het bedreigen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt moet in november voor de rechter verschijnen. Dat meldt het OM vrijdagavond. De verdachte, die donderdag gearresteerd werd, is weer op vrije voeten.

Op een livestream op Facebook was donderdag te zien dat Danny V. gearresteerd werd. Op 20 augustus volgde deze 26-jarige man uit Heerlen Omtzigt minutenlang, samen met andere mensen die die dag demonstreerden tegen de coronamaatregelen. Op een filmpje van het incident is te horen dat iemand „ik zal je doodslaan” naar Omtzigt roept. De politie wil niet bevestigen dat de donderdag gearresteerde man Danny V. is.

De verdachte man uit Heerlen is vrijdag door de politie gehoord. Hij mag de komende twee maanden niet in de gemeente Den Haag komen.

