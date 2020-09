Al dagen is hij bezig spullen te verzamelen. Z’n vriendinnetje helpt hem. Zij die altijd zo druk is, is nu de kalmte zelf. Samen met z’n zus en vriendin brengen we hem naar het station. Na achttien jaar iemand te hebben zien opgroeien van baby tot jonge vent, geef ik een minutenlange knuffel en laat ik hem gaan. Vlak voordat hij de tunnel naar het perron inloopt, draait hij zich nog eenmaal om en lijkt zich met één blik te realiseren: „Waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Wat laat ik achter?” God, wat houd ik van hem. We kijken elkaar nog één keer aan en dan draait hij zich om. Er is geen weg terug.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 september 2020