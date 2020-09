‘Straks trekken wetenschappers weer aan het kortste eind’

‘Veel academici leven als monniken”, zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) maandag bij de opening van het academisch jaar in Groningen. „Overdag geven ze les, ’s avonds doen ze onderzoek en in het weekend schrijven ze onderzoeksvoorstellen.” Er móét, stelde ze, meer geld naar onderwijs en onderzoek. Haar collega Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) sprak op hetzelfde moment, 200 kilometer verderop aan de Radboud Universiteit, woorden van gelijke strekking: meer vaste contracten voor wetenschappers, minder werkdruk.

CV Vici-beurs Rens Bod is hoogleraar computationele en digitale geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en oprichter van WOinActie. Bod werkte na zijn promotie in 1995 aan verschillende universiteiten in de VS en Groot-Brittannië. In 2007 keerde hij terug naar de UvA met een Vici-beurs van wetenschapsfinancier NWO. Hij schreef verschillende boeken, waaronder De Vergeten wetenschappen: een geschiedenis van de humaniora (2010) en Een wereld vol patronen: de geschiedenis van kennis (2019)

Het is een erkenning van de noodkreet die wetenschappers en studenten, verenigd in de beweging WOinActie, al bijna drie jaar onder de aandacht proberen te brengen: het water staat ons aan de lippen. Hun grootste zorg: de afgelopen twintig jaar groeide het aantal studenten aan universiteiten met 68 procent, terwijl de rijksbijdrage per student met 25 procent daalde. Met als gevolg dat wetenschappers massaal overuren draaien en meer dan gemiddeld gebukt gaan onder stress, slaapproblemen of burn-outs.

Een dag na de opening van het academisch jaar zit Rens Bod, hoogleraar computationele en digitale geesteswetenschappen, in een Amsterdams restaurant – op zijn kamer aan de UvA mag hij nog geen bezoek ontvangen, vanwege corona.

Minister Van Engelshoven is niet de juiste persoon op de juiste plaats

Bod is sceptisch over de uitspraken van Kaag en Van Engelshoven. „Fantastisch dat ze dit zeggen, maar het is verkiezingstijd. Wat is zo’n uitspraak van de minister nog waard? Ik vertrouw het niet meer. We roepen al jaren dat het niet goed gaat. Waarom heeft Van Engelshoven het dan nog niet geregeld, waarom is ze niet meer voor ons opgekomen?”

Waarom niet?

„Ik denk dat haar positie in het kabinet zwak is. Ze is niet de juiste persoon op de juiste plaats. Zelfs als deze minister erin slaagt om een extra miljard te regelen, dan nog had ik gewild dat ze ons veel eerder publiekelijk had gesteund. Nu is het te laat.”

Maar Kaag zegt het nu ook, dat moet toch hoopvol stemmen?

„Ze zijn allebei van D66. Die partij doet er nu alles aan om zieltjes terug te winnen uit de academia. Onderschat niet hoeveel mensen aan universiteiten op D66 stemden. Ze zijn bang om die te verliezen.”

Stemt u zelf D66?

„Ik heb nooit op D66 gestemd. Maar wie weet. Als Van Engelshoven alsnog met 1,15 miljard over de brug komt, kan ze mijn stem misschien nog winnen.”

Hoogleraren en studenten voeren in Leiden actie bij de opening van het academisch jaar, afgelopen maandag. Foto Sem van der Wal/ANP

Die 1,15 miljard is nodig om extra universitair docenten aan te nemen en zo de ergste werkdruk op te lossen, schrijven Bod en zijn collega-hoogleraren Remco Breuker en Ingrid Robeyns in het pamflet 40 stellingen over de wetenschap dat eerder deze week verscheen. „Wij merken”, zegt Bod, „dat we studenten niet meer kunnen bieden waar ze recht op hebben omdat er simpelweg te weinig docenten zijn. De afgelopen tien jaar kreeg ik steeds minder tijd per vak en minder tijd om scripties te begeleiden.”

Hoe lost u dat op?

„Door over te werken, net als iedereen.”

Ik krijg regelmatig huilende mensen uit mijn vakgroep tegenover me

Is dat vol te houden?

„Voor mij wel. Maar vergeet niet: ik ben 55 en hoogleraar. Ik heb mijn carrière al gemaakt. Mijn kinderen zijn bovendien volwassen. Collega’s met jonge kinderen, die nog een carrière moeten opbouwen én nog geen vaste aanstelling hebben, voelen veel meer druk. Het takenpakket van wetenschappers is steeds zwaarder geworden. Ik krijg regelmatig huilende mensen uit mijn vakgroep tegenover me. Die zitten er compleet doorheen.”

Maar u heeft daar geen last van?

„Ik zit in een tamelijk geprivilegieerde situatie. In 2006 heb ik een Vici-beurs binnengehaald van NWO. Daarmee krijg je 1,5 miljoen om je eigen onderzoeksgroep op te bouwen en hoef je minder tijd te besteden aan onderwijs. Daar heb ik me eerlijk gezegd best schuldig over gevoeld. Ik vond, en vind, dat ik iets terug moest doen. Met WOinActie kan ik iets betekenen voor mijn jongere collega’s. Dat klinkt overdreven altruïstisch, maar het is zeer gemeend.”

Behalve meer geld voor meer universitair docenten, pleiten Bod, Breuker en Robeyns in hun pamflet voor een andere bestuurscultuur aan universiteiten. Die is nu te „hiërarchisch” en bijna „feodaal”. Bod: „Het college van bestuur hoeft nu alleen verantwoording af te leggen aan een raad van toezicht, maar niet aan zijn eigen werknemers. Het zou goed zijn als het twee kanten opgaat. We moeten nu als personeel soms machteloos toekijken hoe geld naar de verkeerde dingen gaat.”

Welke verkeerde dingen?

„Vergeleken met twintig jaar geleden gaat er veel meer geld naar marketing en branding. Voorbeeld: de Universiteit van Tilburg zocht laatst mensen die moeten helpen om hoger in de rankings te komen. Die mensen worden voltijds ingehuurd voor een salaris waar je twee PhD-studenten voor kunt aanstellen. Ik vind dat zó pijnlijk! De manier waarop je hoger in de rankings komt, is door goed onderzoek doen en goed onderwijs te geven. Niet door gelikte marketing. Universiteiten zijn de laatste decennia steeds meer met elkaar gaan concurreren, omdat ze geld krijgen voor elke student die ze binnenhalen. Studenten zijn een garantie om te overleven. Die spiraal moeten we doorbreken.”

Hoe dan?

„Wij pleiten voor een andere financiering van het hoger onderwijs, waarbij het niet gaat om het aantal diploma’s dat je aflevert, maar om de vraag wat er nódig is. Wat kost een opleiding? Welke apparatuur is nodig, hoeveel docenten? Dan word je niet afgerekend op het product dat je aflevert, maar op wat je aanbiedt.”

Wie bepaalt in dat model het aanbod?

„Dat is een complex proces. Universiteiten zijn vrij autonoom in Nederland. Als de UvA beargumenteerd zegt: we vinden dat er een nieuwe masteropleiding cognition, language and communication moet komen, dan komt die opleiding er.”

Hebben we duizenden psychologen per jaar nodig? Of honderden studenten mediastudies?

„Dat is een lastige vraag. Interessant genoeg hebben onze studenten mediastudies heel goede kansen op de arbeidsmarkt.”

De overheid lijkt steeds meer op de slippendrager van het bedrijfsleven

Leid je ze dan op voor de arbeidsmarkt?

„Nee, je leidt ze op als wetenschapper. Dan kom je vanzelf op de essentie van de universiteit, waarbij het in de eerste plaats gaat om nieuwsgierigheid, om het doen van fundamenteel onderzoek. De aandacht, en het geld, is de laatste jaren steeds meer richting toegepast onderzoek gegaan. Het aandeel vrij en uit nieuwsgierigheid gedreven onderzoek is afgenomen. Dat is erg riskant voor de Nederlandse wetenschap. Want toegepaste wetenschap baseert zich vaak op die zuivere wetenschap. Mijn collega Ingrid Robeyns heeft wel eens gezegd dat de overheid steeds meer lijkt op de slippendrager van het bedrijfsleven: alle opleidingen moeten leiden tot kennis, kunde, kassa.”

Deze diagnose werd afgelopen jaar ook gesteld door de KNAW, inclusief de oproep om meer ruimte te geven voor vrij onderzoek. Ziet u het op korte termijn gebeuren?

„Het kan, maar ook dat kost geld. We hebben inmiddels een flink aantal politici achter ons die inzien dat het nodig is. En nu, door de coronacrisis, ziet men helemaal weer in hoe belangrijk wetenschap is.”

Diezelfde coronacrisis leidt tot een economische crisis. Dat zijn meestal niet de periodes waarin een kabinet zegt: we gaan investeren in onderwijs en wetenschap.

„Nee, maar het is bemoedigend dat Rutte onlangs zei dat hij de komende tijd wil investeren in plaats van bezuinigen. Er lijkt een haast neokeynesiaanse golf aan te komen. Maar het wordt spannend. Ik ben o zo bezorgd dat het onderwijs straks bij de coalitieonderhandelingen weer aan het kortste eind trekt.”

Deze week verscheen een rapport van het Rathenau Instituut, ‘Balans van de wetenschap’. Daarin wordt gesteld dat de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap goed is, internationaal vergeleken. We scoren hoog in de rankings.

„Dat is natuurlijk fantastisch, maar ook extra pijnlijk. Het rapport stelt namelijk ook vast dat wetenschappers opvallend veel overuren draaien en dat het ziekteverzuim stijgt. Onze universiteiten doen het goed omdat mensen óndanks die enorme werkstress tóch doorgaan met hun vak. Dat kan alleen door roofbouw te plegen. Ik denk niet dat dat vol te houden is. Er moet echt wat veranderen.”

Rens Bod, Remco Breuker en Ingrid Robeyns: 40 stellingen over de wetenschap Boom, 96 blz. €12,50