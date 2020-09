Stijging nieuwe coronabesmettingen door studentenhuizen en cafés

Ja, dat komt doordat er extra wordt getest. Zoveel dat de helft van de teststraten de toestroom niet meer aankan. Maar in Amsterdam en Rotterdam baren de cijfers hoe dan ook zorgen. In Amsterdam is het golfje over zijn piek heen, maar echt afzwakken doet de uitbraak ook niet. In Rotterdam was wel een daling ingezet, maar de afgelopen dagen stijgt het aantal besmettingen weer. In augustus moest het bron- en contactonderzoek in de twee steden worden afgeschaald omdat er te veel besmettingen waren. De GGD-regio’s hebben de capaciteit opgeschaald en zeggen het bron- en contactonderzoek weer volledig te kunnen uitvoeren. Maar de druk neemt wel weer toe, stelt GGD-regio Rotterdam-Rijnmond.

Het is verleidelijk: als de coronacijfers even stabiel zijn afkondigen dat het plafond van de uitbraak is bereikt. Premier Mark Rutte (VVD) deed het afgelopen dinsdag: „We zitten op een plateau van rond de 500 besmettingen per dag”, aldus de premier. Maar de afgelopen dagen stijgt het aantal gevonden besmettingen weer; vrijdag werden er ruim 744 nieuwe gevallen gemeld.

In Tilburg, Nijmegen en Maastricht lijken studenten de aanjagers. In Tilburg zijn zeker veertig studenten besmet geraakt, onder meer op zelf georganiseerde feestjes. Hele studentenhuizen moeten daardoor in quarantaine – het Brabants Dagblad bericht over een studentenhuis met 33 bewoners dat getroffen is door dit lot. Soortgelijke problemen zijn er in Nijmegen en Maastricht, zij het op kleinere schaal. In Maastricht zijn tot nu toe tien besmette studenten gevonden, in Nijmegen is een studentenkroeg gesloten nadat er tien mensen besmet geraakt waren.

Intussen loopt het aantal besmettingen in andere steden ook op. Den Haag nadert het niveau van Amsterdam en Rotterdam, met tegen de 10 besmettingen per 100.000 inwoners. De veiligheidsregio stelt dat de stijging in Den Haag voornamelijk te wijten is aan besmettingen in de horeca. Volgens de Haagse burgemeester Jan van Zanen zitten mensen dichter op elkaar dan voorheen.

Uitbraakjes in kleine plaatsen

De cijfers groeien ook weer door kleine uitbraken in kleinere gemeenten in het land. In absolute aantallen is het aantal besmettingen klein – soms gaat het maar om enkele besmettingen per dag – maar omdat in zulke gemeenten eerder wekenlang geen enkele besmetting werd gevonden, tellen al die enkele gevallen wel op en compenseren ze afnames in andere brandhaarden, zoals Bergen op Zoom.

Op dit moment springt Montfoort het meest in het oog: in de Utrechtse plaats werden afgelopen week 18 nieuwe besmettingen gevonden. Er zijn onder meer spelers van een voetbalclub en bezoekers van een café besmet geraakt. Verder is in onder meer Baarle-Nassau en Diemen een stijging te zien.

De afgelopen weken doofden de brandhaarden in kleinere gemeenten vaak snel uit. Vaak gaat het om relatief geïsoleerde gevallen die zijn ontstaan op bijvoorbeeld een verjaardag. In enkele gevallen waren daar strengere maatregelen voor nodig, zoals in Goes en Hillegom.