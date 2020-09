Spelen met perspectief in MoMath

MoMath, het wiskundemuseum midden in Manhattan, is gesloten door de coronacrisis, maar stilzitten doen ze daar niet. Vorige maand opende de virtuele tentoonstelling Alternative Perspective. Voordeel: je hoeft er niet voor naar New York. En de expositie is nog gratis ook.

Anton Bakker: Alternative Perspective Samenstelling Doris Schattschneider en Tom Verhoeff, alternativeperspective.momath.org ●●●●●

Alternative Perspective toont sculpturen van de Nederlandse kunstenaar Anton Bakker. Voor Bakker, die opgroeide in Dommelen maar intussen al 38 jaar in de Verenigde Staten woont, is M.C. Escher altijd een belangrijke inspiratiebron geweest. Voor veel van Bakkers sculpturen vormde Eschers prent ‘Kubische ruimteverdeling’ de basis. Deze prent toont een driedimensionaal rooster en Bakker onderzocht welke routes je daarop kunt afleggen. Met het toenemen van de lengte van een route groeit het aantal mogelijkheden exponentieel. Het gebruik van moderne computers en moderne software is dan onontbeerlijk. Bakkers kunstvorm wordt daarom wel ‘computational art’ genoemd.

Wie de virtuele expositie bezoekt, op een computer of smartphone, komt terecht in een MoMath-zaal. Bij binnenkomst pak je een brochure uit een wandrekje. Net echt. Door de navigatiemogelijkheden kun je Bakkers sculpturen vanuit alle kanten bekijken: van links, rechts, voor, achter, onder, boven, en alles wat daartussen zit. Dat is nodig ook, want Bakker speelt voortdurend met diepte en perspectief, waardoor je van de ene verrassing in de andere valt. Het kunstwerk ‘Opus 125707’ lijkt één gesloten kromme. Of wacht, nee, het zijn twee in elkaar verstrengelde vierkanten. Of neem ‘Opus 247632’, een object dat vier zijkanten lijkt te hebben. Maar glij je er met je vinger langs, blijkt het éénkantig te zijn – een variant op de beroemde Möbiusband, waarbij Bakker de dikte van die ene kant voortdurend laat variëren. De kernboodschap van Bakker is: oordeel niet te snel over de vorm van een object.

Een leuke gadget voor smartphonegebruikers is ‘augmented reality’: plaats en fotografeer je favoriete sculptuur in je woonkamer. Of ergens buiten. Op het strand bijvoorbeeld, of op het Museumplein.