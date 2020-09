SP-Kamerlid Ronald van Raak stopt na verkiezingen

SP’er Ronald van Raak (50) stopt als Kamerlid na de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Na veertien jaar Kamerlidmaatschap „is het tijd om op adem te komen en bij te tanken”, laat hij vrijdag weten in een column op de website van zijn partij.

Van Raak hekelt in zijn column de parlementaire democratie die tijdens zijn jaren als Kamerlid is veranderd in een „mediademocratie”. Voorheen werden volgens hem in de Kamer debatten gevoerd waarna de media er verslag van deed. Nu is dat andersom en bespreken politici problemen in allerlei media, waarna er „in een Kamerdebat nog eens over wordt nagepraat”. Volgens Van Raak is het parlementaire stelsel daar niet op ingesteld. „Dat is een ander spel, met andere regels.”

Toen hem werd gevraagd of hij zich opnieuw verkiesbaar wilde stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar twijfelde hij. „De jaren tellen, weinig mensen beseffen hoe zwaar het is om Kamerlid te zijn”, schrijft hij. Wat Van Raak na zijn Kamerlidmaatschap gaat doen is nog onduidelijk.

In 2006 werd Van Raak lid van de Tweede Kamer voor de SP. Daarvoor was hij al drie jaar lid van de Eerste Kamer. Hij zette zich onder meer in voor de bescherming van klokkenluiders. Momenteel ligt zijn wetsvoorstel voor de invoering van een correctief referendum ter beoordeling in de Kamer.

